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Ráfordultunk a hőségre: már 35 fok is lehet szerdán

hőség
Varga Jennifer / 24.hu
A Duna alacsony vízállása 2026. július 25-én Budapesten.
24.hu
2026. 07. 29. 06:18
hőség
Varga Jennifer / 24.hu
A Duna alacsony vízállása 2026. július 25-én Budapesten.
Több mint a fél országra figyelmeztetést adtak ki a magas középhőmérséklet miatt.

Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csak délután a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, írja a Kiderül. A Dunántúlon délies irányú szél lesz a jellemző, melyet északnyugaton élénk lökések is kísérhetnek, míg a Dunától keletre gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás.

Már 35 fok lehet

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Késő este általában 17, 26 fok valószínű.

Csütörtök éjféltől harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére.

A HungaroMet Zrt. több mint a fél országra figyelmeztetést adott ki a magas középhőmérséklet miatt:

met.hu

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