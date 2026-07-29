Ráfordultunk a hőségre: már 35 fok is lehet szerdán

Szerdán túlnyomóan derült, napos időre számíthatunk, csak délután a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, írja a Kiderül. A Dunántúlon délies irányú szél lesz a jellemző, melyet északnyugaton élénk lökések is kísérhetnek, míg a Dunától keletre gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú légmozgás.

Már 35 fok lehet

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határvidék közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Késő este általában 17, 26 fok valószínű.

Csütörtök éjféltől harmadfokú hőségriasztást rendeltek el az ország egész területére.

A HungaroMet Zrt. több mint a fél országra figyelmeztetést adott ki a magas középhőmérséklet miatt: