gallusz niki
Élet-Stílus

„Ő tényleg Isten ajándékaként tekint rám” – Gallusz Niki új párkapcsolatának a hit a legfontosabb alapköve

Gallusz Niki
Bielik István / RTL Klub
admin Csontos Kata
2026. 07. 15. 12:46
Gallusz Niki
Bielik István / RTL Klub

Új párja van Gallusz Nikinek: a színésznő egy nála 23 fiatalabb zenésszel – művésznevén Tony.Why.U.Left.Me-vel – alkot egy párt.

Az ő személyisége és közeledése ellenállhatatlan és elkerülhetetlen volt számomra. De a legerősebb kapocs és a köztünk lévő bizalom alapja az az, hogy ő tényleg Isten ajándékaként tekint rám, és ez fordítva is így van, én is rá!

nyilatkozta a story.hu-nak a színésznő, azt is elárulva, hogy a hit kötötte össze őket új párjával.

Az első közös program is mise volt. Együtt járunk templomba. A hit a legfontosabb alapköve a kapcsolatunknak, minden erre épül, a boldogságunk is.

Gallusz korábban 13 éven át alkotott egy párt Bártfai Laurával, szakításuk után évekig egy civil férfival volt kapcsolatban, akivel sokáig magázódtak.

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