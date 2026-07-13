Találd meg az álomnyaralásod helyszínét, miközben kitöltöd kvízünket!

Selymes homok és szikrázóan kék, kristálytiszta víz: kevés szebbet tud elképzelni az ember egy tengerparti nyaralásánál, különösen ha a szárazföld belsejében él. Kvízünkben Európa tengerparti strandjai közül mutatunk néhányat. Tippeld meg, hol készültek a fotók és közben találd meg a következő álomnyaralásod helyszínét.

Ha érdekelnek még hasonló kvízek, teszteld, mennyit tudsz a vulkánokról, vagy ha inkább hazai vizeken maradnál akkor azt, hogy mennyire ismered a magyar gasztronómia nyári slágereit!