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Élet-Stílus

Találd meg az álomnyaralásod helyszínét, miközben kitöltöd kvízünket!

Marco Bottigelli / Getty Images
24.hu
2026. 07. 13. 05:45
Marco Bottigelli / Getty Images

Selymes homok és szikrázóan kék, kristálytiszta víz: kevés szebbet tud elképzelni az ember egy tengerparti nyaralásánál, különösen ha a szárazföld belsejében él. Kvízünkben Európa tengerparti strandjai közül mutatunk néhányat. Tippeld meg, hol készültek a fotók és közben találd meg a következő álomnyaralásod helyszínét.

Ha érdekelnek még hasonló kvízek, teszteld, mennyit tudsz a vulkánokról, vagy ha inkább hazai vizeken maradnál akkor azt, hogy mennyire ismered a magyar gasztronómia nyári slágereit!

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