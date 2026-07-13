„Megkérdeztem, hány nővel volt dolguk. Volt, aki 1800-nál feladta a számolást”

The Rolling Stones: The Biography címmel könyvet ír Bob Spitz amerikai újságíró a zenekar évtizedekig tartó karrierjéről, azt szem előtt tartva, hogy Mick Jagger, Keith Richards és zenésztársaik legalább annyira híresek lettek a színpadon kívüli túlkapásaikról, mint a telt házas arénáikról és slágereikről.
A Stones mindig is híres volt a színpadon kívüli viselkedéséről
– mondta Spitz a Fox News Digitalnak.
Egy ponton – amikor már idősebbek voltak – Bill Wyman, Keith Richards és Mick Jagger – összeültek, hogy eldöntsék, hány nővel feküdtek le az évek során. Megdöbbentő számok hangzottak el.
Spitz úgy folytatja:
Bill körülbelül 1800-nál abbahagyta a számolást. Naplót vezetett, amelyben feljegyezte minden nő nevét, akivel az éjszakát töltötte. Mick úgy gondolta, hogy az ő száma több százas nagyságrendű. Keith négyet számolt az ujjain. Szóval, ha úgy nézünk rájuk, mint egy szabadszellemű zenekarra, akkor perspektívába kell helyezni a dolgokat. Keith volt a legromantikusabb.