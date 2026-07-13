„Megkérdeztem, hány nővel volt dolguk. Volt, aki 1800-nál feladta a számolást”

The Rolling Stones: The Biography címmel könyvet ír Bob Spitz amerikai újságíró a zenekar évtizedekig tartó karrierjéről, azt szem előtt tartva, hogy Mick Jagger, Keith Richards és zenésztársaik legalább annyira híresek lettek a színpadon kívüli túlkapásaikról, mint a telt házas arénáikról és slágereikről.

A Stones mindig is híres volt a színpadon kívüli viselkedéséről

– mondta Spitz a Fox News Digitalnak.

Egy ponton – amikor már idősebbek voltak – Bill Wyman, Keith Richards és Mick Jagger – összeültek, hogy eldöntsék, hány nővel feküdtek le az évek során. Megdöbbentő számok hangzottak el.

Spitz úgy folytatja: