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Élet-Stílus

„Megkérdeztem, hány nővel volt dolguk. Volt, aki 1800-nál feladta a számolást”

Bettmann / Getty Images
Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, Mick Jagger és Bill Wyman
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 13. 11:14
Bettmann / Getty Images
Keith Richards, Charlie Watts, Ron Wood, Mick Jagger és Bill Wyman
Puskás Peti a 4-500-as számával elmarad mögöttük.

The Rolling Stones: The Biography címmel könyvet ír Bob Spitz amerikai újságíró a zenekar évtizedekig tartó karrierjéről, azt szem előtt tartva, hogy Mick Jagger, Keith Richards és zenésztársaik legalább annyira híresek lettek a színpadon kívüli túlkapásaikról, mint a telt házas arénáikról és slágereikről.

A Stones mindig is híres volt a színpadon kívüli viselkedéséről

mondta Spitz a Fox News Digitalnak.

Egy ponton – amikor már idősebbek voltak – Bill Wyman, Keith Richards és Mick Jagger – összeültek, hogy eldöntsék, hány nővel feküdtek le az évek során. Megdöbbentő számok hangzottak el.

Spitz úgy folytatja:

Bill körülbelül 1800-nál abbahagyta a számolást. Naplót vezetett, amelyben feljegyezte minden nő nevét, akivel az éjszakát töltötte. Mick úgy gondolta, hogy az ő száma több százas nagyságrendű. Keith négyet számolt az ujjain. Szóval, ha úgy nézünk rájuk, mint egy szabadszellemű zenekarra, akkor perspektívába kell helyezni a dolgokat. Keith volt a legromantikusabb.

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