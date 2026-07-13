Padlóra tettük a próbát

A törökbálinti The Club sportközpontban egy szokatlan kihívás során Katz Dávid gyermekkori álmát valósítja meg: megtanul létrán közlekedni egy festő segítségével. A humoros „létrarally” közben a helyszín DIEGO prémium SPC padlóburkolata komoly terhelést kap, mégis sérülésmentes marad, bizonyítva karcállóságát. A sportközpont számos helyiségében találkozhatunk DIEGO burkolatokkal, szőnyegekkel és falburkolatokkal. A padló a rendhagyó igénybevételt is jól bírja, miközben megőrzi esztétikus megjelenését. A látogatás során az öltöző vízálló, csúszásmentes burkolatai is szerepet kapnak, amelyek a mindennapi használat során nyújtanak biztonságot.