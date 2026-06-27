Mutáns patkányok hemzsegnek amerikai nagyvárosok csatornáiban

Nyugtalanító DNS-módosulásokra figyeltek fel a kutatók az amerikai nagyvárosok csatornarendszereiben élő patkányok és egerek esetében is – írja a Daily Mail című brit bulvárlap.

A New Jersey-i Rutgers Egyetem kutatói szerint New Yorkban, New Jerseyben, Pennsylvaniában és Washington DC-ben

a házi egerek és a vándorpatkányok is úgy mutálódtak, hogy genetikailag ellenállóbbak legyenek az irtásukra használt mérgekkel szemben.

Hat tesztelt rágcsálóból ötnél találtak mutációt a Vkorc1 génben, amelyik a mérgek hatásmechanizmusára van hatással. A közel 300 darab megvizsgált rágcsáló mintegy 69 százaléka hordozott egy olyan génmutációt is, mely a korábbi tanulmányok szerint immunissá teszi őket a rágcsálóirtásra leggyakrabban használt mérgekre.

A mutációk az egereknél voltak sokkal erőteljesebbek, ami azért nyugtalanító, mert az aprótestű rágcsálók, a legkisebb réseken át is könnyen bejuthatnak a házakba és lakásokba. Bár a nagyobb testű patkányokban kevesebb mutáció volt megfigyelhető, ezek az állatok sokkal óvatosabban és gyanakvóbban viselkednek, ha a gyakran használt mérgekkel találkoznak.

A kutatók szerint a probléma azért aggasztó, mert az emberek lakta településeken élő rágcsálók lehetnek a felelősek azért, hogy számos járvány és betegség terjed át állatokról emberekre.

Ilyenek például a nemrégiben újra felbukkant, esetenként halálos végkimenetelű betegséget okozó hantavírusok, melyekkel az ember rágcsálók testnedveiből, vagy ürülékéből származó részecskék belélegzésével, vagy rágcsálóharapással, illetve –karmolással fertőződhetnek meg.

Májusban például nagy riadalmat keltett, amikor hantavírus-fertőzést detektáltak egy holland óceánjáró hajón.