Miller Dávid leforgatta élete első szexjelenetét: Elégedett vagyok a végeredménnyel

Miller Dávid is szerepel az RTL+ új, Birodalom című sorozatában. A Gombó Viola Lotti által játszott Michelle Wild párját, az informatikus Petit alakítja. Új szerepe kapcsán nemrég a Blikknek adott interjút a műsorvezető, melyben úgy fogalmazott: a való életben szerencsére még sosem volt olyan helyzetben, hogy a barátnője pornózni akart volna.

De ez a fajta érzelmi töltet is alapvető emberi érzelmekből tevődik össze, csak kicsit fel kellett nagyítani. Igazából az egész szerep egészen extrém, még ha a karakter nem is. Egy ilyen élethelyzetbe kerülni mindenképpen a komfortzónán kívül esik. Azt szeretnéd, hogy életed szerelme élje az álmait, de az ő álma az, hogy pornósztár legyen…

– magyarázta Miller, aki maga is kilépett a komfortzónájából a szerep kedvéért.

Nem most forgattam először ruha nélkül, de ez volt életem első szexjelenete. Nagy kihívás volt, de mivel nekem a legfontosabb az volt, hogy a partnerem jól érezze magát, így ez levette rólam az izgulást. Kifejezetten jó forgatási nap volt, és elégedett vagyok a végeredménnyel.

Ami a sorozatbeli partnerét illeti, a műsorvezető és Gombó Viola Lotti hosszú évek óta ismerik egymást, és dolgoztak is már együtt.

Őt kértem fel életem első videóklipjének a főszerepére, amit én rendeztem… ez körül-belül nyolc-tíz éve volt. Ez a páros nem sok ismerkedési lehetőséget hagyott, elég gyorsan bele kellett csapjunk a lecsóba. Amúgy nagyon büszke vagyok az összes csajra, mert iszonyat kemény, ahogy beleálltak ezekbe a hihetetlenül nehéz szerepekbe. Le a kalappal, tényleg. Nekem csak az volt a fontos, hogy ők kényelmesen legyenek, és szerintem ez sikerült. Nagyon jó hangulatban, nagyon könnyeden, sok nevetéssel, profin lehoztuk.

Miller egyébként a közeljövőben külföldi filmekre szeretne koncentrálni. Az elmúlt években olyan sok munkája volt, hogy nem tudott castingokra járni, ám ezen most szeretne változtatni.