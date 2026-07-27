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Foci

Ínyenceknek való győztes gól Dániából, esernyőzés után kapásból bombázott

Mohamed Elyounoussi a Napoli ellen BL-mecsen.
Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images
Mohamed Elyounoussi
24.hu
2026. 07. 27. 11:22
Mohamed Elyounoussi a Napoli ellen BL-mecsen.
Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto via Getty Images
Mohamed Elyounoussi
Mohamed Elyounouss élete egyik legszebb gólját szerezte az FC Köbenhavn játékosaként.

A rutinos norvég játékos a Lyngby elleni találkozón kezdőként lépett pályára, de sokáig úgy tűnt, hogy nem lesz benne sok öröme, mert a Lyngby fordított, félidőben 2-1-re vezetett. Térfélcsere után gyorsan egyenlített az FCK, de csak a 75. percben született a győztes találat. Megérte rá várni.

Emil Madsen passzát ugyanis átvette Mohamed Elyounouss, átemelte a védő felett, majd mielőtt földet érhetett volna a labda, bebombázta a hálóba.

Ezzel végül mégis 3-2-re nyert a Köbenhavn, így három pontot szerzett a dán Szuperliga első fordulójában.

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