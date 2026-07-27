mbh bank
Belföld

A személyi kölcsön már nem vészmegoldás – a bankoktól is többet várnak az ügyfelek

MBH Bank
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2026. 07. 27. 11:23
MBH Bank
Ha néhány évvel ezelőtt valaki személyi kölcsönt igényelt, azt sokan még egy váratlan kiadás vagy átmeneti pénzügyi nehézség jelének tekintették. Ma azonban már egészen más képet mutat a piac, hiszen a magyarok egyre tudatosabban használják ezt a finanszírozási formát, és gyakran céljaik megvalósítására veszik igénybe. Az MBH Banknál zajló fejlesztések is jól mutatják, hogy a személyi kölcsönök piacán ma már nemcsak a kondíciók, hanem a gyors és kényelmes ügyfélélmény egyre fontosabb szempont.

A bankok tapasztalatai szerint a legtöbben továbbra is lakásfelújításra, autóvásárlásra vagy meglévő hitelek kiváltására fordítják az összeget, és egyre ritkább, hogy kizárólag sürgős pénzügyi problémák miatt vesznek fel személyi kölcsönt. Sok esetben a finanszírozás már előre megtervezett célok elérését segíti.

Amikor néhány másodperc is dönthet

Jelentős változás figyelhető meg az ügyfelek elvárásainál is. A gyorsaság ma már alapkövetelmény: egy hosszadalmas ügyintézés könnyen eltántoríthatja az érdeklődőket, különösen a fiatalabb ügyfeleket. A Z generáció tagjai például 8-10 másodperc alatt továbblépnek, ha egy digitális felület nem elég átlátható. Arra azonban nyitottak, hogy megosszák pénzügyi adataikat, cserébe releváns ajánlatokat és gördülékeny ügyintézést várnak el. Nem véletlen, hogy a következő két évben a Z generáció 27%-a, az Y generáció 23%-a fontolgat bankváltást, így a digitális ügyfélélmény ma már komoly versenyelőnyt jelent.

Ezt a trendet felismerve a bankok is egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a digitális megoldásokra. Az egyszerűbb termékeknél – mint például a személyi kölcsönöknél – mára a mobilalkalmazásé a főszerep, míg a nagyobb horderejű pénzügyi döntéseknél, például jelzáloghitel felvételekor továbbra is fontos marad a személyes tanácsadás.

Egyszerűbb ügyintézés, gyorsabb döntés

A változó ügyféligényekre reagálva az MBH Bank egy új, felhőalapú hitelezési rendszert vezetett be, amely a digitális hitelezési csatornákat és a bank közel 400 fiókjának működését képes egyszerre támogatni, lehetővé teszi a rendszerek közti gördülékeny átjárást és azt, hogy a hitelbírálatot követően a folyósítás azonnal megtörténhet, így akár az igényléstől számítva egy órán belül a bankszámlára kerülhet a kívánt összeg.

Az MBH Bank lakossági hitelezési tevékenységének eredményességét nemzetközi szakmai elismerés is visszaigazolta: a pénzintézet 2026-ban elnyerte a Euromoney Awards for Excellence „Best for Consumer Lending” díját. A rangos pénzügyi szakmai elismerés azt igazolja, hogy az MBH Bank a gyors, egyszerű és ügyfélközpontú hitelezési megoldások fejlesztésével, valamint a digitális és személyes kiszolgálás hatékony ötvözésével nemzetközi összevetésben is kiemelkedő teljesítményt nyújt a lakossági fogyasztási hitelezés területén.

A következő években várhatóan az dönti el a bankok versenyképességét, hogy mennyire tudnak gyors, személyre szabott és a megfelelő pillanatban érkező ajánlatokat nyújtani ügyfeleiknek. A személyi kölcsön így egyre inkább a mindennapi digitális bankolás természetes részévé válik, miközben a személyes szakértelem továbbra is fontos szerepet kap a nagyobb pénzügyi döntések során.

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