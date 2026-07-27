Ezért merül a telefon akkor is, ha ki van kapcsolva

Habár az okostelefonok akkumulátorai egyre nagyobbak és hatékonyabbak, még mindig gyakori, hogy a legrosszabbkor kapjuk az értesítést, hogy a töltöttségi szint alacsony. Sokan azt gondolhatják, hogy a telefon kikapcsolása a legjobb módja annak, hogy meghosszabbítsuk az okostelefon élettartamát, de ez nem teljesen igaz, hiszen a mobil kikapcsolt állapotban is merül – gondoljunk csak a régi, fiókban hagyott mobilokra. De miért van ez így? – tette fel a kérdést az Engadget.

Kikapcsolt állapotban az egyik dolog, ami meríti az akkumulátort, az óra- és ébresztőáramkör. Ez csak egy kis mennyiségű áramot használ, hogy a bekapcsológomb reagáljon, amikor be szeretnénk kapcsolni, így a telefon azonnal tudja a pontos időt és dátumot, amint újraindul. A legnagyobb akkumulátor-merítő folyamat azonban az úgynevezett önkisülés, a telefonokban használt lítium-ion akkumulátorok természetes kémiai reakciója. Az akkumulátor kikapcsolt állapotban havonta körülbelül 1-2 százalékot veszít emiatt az energiájából.

Fontos tudni, hogy amennyiben a szobahőmérsékletnél melegebb helyen tároljuk a mobilt, még gyorsabban merül.

Ha tehát valaki hosszú távra szeretné elrakni a telefonját, akkor is érdemes folyamatosan tölteni, hogy elkerülje a károsodást. Az Apple azt javasolja, hogy ne töltsük fel teljesen a telefont, mielőtt hosszabb időre eltennénk, elég körülbelül 50 százalékig tölteni az iPhone-t, ezután pedig rendszeresen, körülbelül félévente töltsük újra annak érdekében, hogy ne kerüljön teljesen alvó állapotban.

Ez a metódus megakadályozza az úgynevezett mélykisülési állapotot, ami akkor fordulhat elő, ha egy eszköz akkumulátora hosszú ideje teljesen lemerült állapotban marad.

Ilyenkor a telefon akkumulátorának réz áramgyűjtőjének változásai véglegesen befolyásolhatják a telefon akkumulátorának kapacitását, rosszabb esetben pedig akár rövidzárlatot is okozhat. Ha tehát a töltetlen mobilokkal nem foglalkozunk, rosszabb esetben zárlatot is okozhat, míg jobb esetben, ha elővesszük, és újra használnánk, azt fogjuk tapasztalni, hogy nem bírja annyi ideig az aksija, mint kéne.