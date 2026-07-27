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Tudomány

Budapesten jön létre a Max Planck Társaság első matematikai központja

Matthias Balk / picture alliance via Getty Images
admin Stéger Dávid
2026. 07. 27. 11:31
Matthias Balk / picture alliance via Getty Images

A Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet és a Yale Egyetem közreműködésével hozza létre első matematikai központját a világhírű Max Planck Társaság. A kutatóhálózat új intézményének egyik székhelye Budapest lesz – közölte lapunkkal a HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet.

Mint írják, a Max Planck Központok (MPC) a német kutatóhálózat egyik legmagasabb szintű nemzetközi együttműködési formájának számítanak. Kizárólag kiemelkedő, már bizonyítottan sikeres intézetekkel partnerségben hozzák létre azokat, és élvonalbeli intézetek kutatóit fogják össze egy-egy közös tudományos program köré.

A most létrejövő központot a matematika és az adattudomány diszkrét és folytonos struktúráinak kutatására hozzák létre. Célja a hosszú távú, közös kutatási programok folytatása, a partnerek egymást kiegészítő módszereinek és szakértelmének egyesítése, a kutatók és doktoranduszok cseréjének ösztönzése, közös workshopok, nyári iskolák és képzések szervezése, továbbá a kutatási infrastruktúrák közös használata és együttpályázás nemzetközi kutatási támogatásokra.

Az új MPC működése a tervek szerint 2027. január 1-jével indul, és három székhellyel működik majd (Budapest, Lipcse, New Haven). Az együttműködés először 5 évre, majd az eredmények függvényében akár újabb 5 évre jön létre.

A rangos MPC létrehozása a Rényi részvételével újabb pozitív visszajelzés a magyar matematika számára, és egyúttal óriási lehetőség nemzetközi beágyazottságunk, elismertségünk továbbépítésére, miközben új tudományos felismerések születéséhez vezethet. Egy ilyen MPC képes hatékonyan segíteni a fiatal matematikusok karrierútját, ugyanakkor megtartani őket a magyar tudomány számára

– hangsúlyozza Stipsicz András akadémikus, a Rényi főigazgatója, az új központ magyarországi társigazgatója.

Jelenleg összesen 23 Max Planck Központ működik világszerte, 14 különböző országban. Az különböző MPC-k más és más tudományterületre fókuszálnak, például kémiára, fizikára, biológiára, társadalomtudományokra és az orvostudományokra. A magyar közreműködéssel megvalósuló központ lesz az első a matematika területén.

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