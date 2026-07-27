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Élet-Stílus

Angelina Jolie, Jennifer Lawrence és Robert De Niro adatai is kiszivároghattak

angelina jolie
Thomas SAMSON / AFP
admin Polák Zsóka
2026. 07. 27. 11:30
angelina jolie
Thomas SAMSON / AFP
Egyelőre vizsgálják, mi okozta a szivárgást és ki férhetett hozzá az adatokhoz.

Több ismert színész adatai szivároghattak ki egy adatkezelési baki miatt – fedezte fel Jeremiah Fowler kiberbiztonsági szakértő. A szakember az eddigi egyik legnagyobb, celebeket érintő adatszivárgásnak nevezte az incidenst.

Az adatszivárgásban olyan ismert hollywoodi színészek érintettek, mint Jennifer Lawrence, Angelina Jolie, Robert De Niro, Martin Scorsese, George Lucas, Sharon Stone, Michael Douglas, Neil Patrick Harris és Rami Malek. 

Az adatszivárgás a De Niro által alapított New York-i Tribeca Filmfesztivál adatbázisaiból indult ki. A kiszivárgott több mint 600 ezer adat túlnyomó többsége felhőalapú tárhelyen felejtett marketinganyag és sajtóközlemény volt a 2019 és 2026 közötti időszakból. A kritikus problémát egy fájl biztonsági mentése okozta. A szakértő szerint a fájlban volt egy különösen érzékeny tartalmú mappa is, amely a sztárok készülékeinek technikai adatait rögzítette az e-mail-címük alapján, ami még inkább megkönnyítheti a célzott hackertámadásokat.

Fowler a szivárgást napokkal a fesztivál június 3-i kezdete előtt fedezte fel, és azonnal értesítette a szervezőket. A fesztivál üzemeltetői azóta lezárták a nyilvános hozzáférést, és hivatalos vizsgálatot indítottak az ügyben, egyelőre úgy tűnik, inkább emberi mulasztásról, mintsem célzott támadásról van szó. Azt még nem tudni, hogy Fowler előtt kiberbűnözők letöltötték-e az adatbázist, az azonban mindenképpen komoly kockázatot jelent, hogy ezek az adatok – emailcímek, telefonszámok és a készülékek technikai adatai – szabadon hozzáférhetők voltak napokon át.

Angelina Jolie legutóbb februárban kapott nagyobb figyelmet, amikor bemutatták új filmjét, a Coutures-t:

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