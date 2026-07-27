Egyetlen egyszer adták elő Orbán János Dénes nagyoperettjét – a 650 milliós állami támogatásnak csak a töredékét hozta vissza

Ahogy átfogó cikkünkben megírtuk, a 24.hu olyan több száz milliós kifizetésekre bukkant, amelyekről a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közvetlenül az április országgyűlési választások előtt vagy az azt követő napokban döntött, és amelyeket szintén ebben az időszakban fizettek ki különböző kulturális intézményeknek és szervezeteknek.

Ezek között volt az Operettszínház is, ami a KIM 2026. április 9-ei döntésének alapján 600 millió forint támogatásban részesült.

Miután az elmúlt hetekben az Orbán János Dénesnek fizetett több tízmilliós összegek miatt nagy figyelem irányult a színház költségvetésére, megkérdeztük az intézményt, hogy

Mire fordították ezt a 600 milliós összeget?

Megelőzte-e ezt bármiféle pályázat?

Illetve, bevett eljárásnak tekintik-e, hogy az országgyűlési választások előtti utolsó napokban ítél meg a minisztérium ekkora léptékű támogatást?

Lapunknak küldött válaszaikból kiderült:

a 600 milliós támogatás legnagyobb részét egy OJD által jegyzett nagyoperett grandiózus bemutatójára költötték, amit eddig egyetlen egyszer, márciusban láthatott a nagyközönség.

Megkérdeztük hát azt is, miként használhatta a színház az április 9-én kapott támogatást egy olyan mű színpadra állítására, amelynek a bemutatója (és egyetlen ismert előadása) hetekkel korábban volt, és azt is, mennyi bevételre tettek szert ezzel az ambíciózus befektetéssel.

Megérte?