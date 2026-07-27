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Kultúra

Egyetlen egyszer adták elő Orbán János Dénes nagyoperettjét – a 650 milliós állami támogatásnak csak a töredékét hozta vissza

Illyés Tibor / MTI
admin Varga Zsuzsa
admin Jankovics Márton
2026. 07. 27. 06:00
Illyés Tibor / MTI
  • Néhány nappal a választások előtt Hankó Balázs minisztériuma több más kulturális intézménnyel egyetemben a Budapesti Operettszínháznak is jelentős támogatást ítélt meg: 600 millió forintot.
  • A 24.hu kérdésére az intézmény elmondta: ennek az összegnek a legnagyobb részét egy olyan nagyoperett előkészítésére és bemutatására fordították, amit Orbán János Dénes jegyez, és amit eddig egyetlen egyszer, márciusban látott és hallott a nagyérdemű.
  • OJD-nek ezúttal nem fizetett a színház, a KMTG-nek viszont igen. De hogyan tudták az április 9-én kapott támogatást a hetekkel korábbi bemutatóra felhasználni?

Ahogy átfogó cikkünkben megírtuk, a 24.hu olyan több száz milliós kifizetésekre bukkant, amelyekről a Hankó Balázs vezette Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) közvetlenül az április országgyűlési választások előtt vagy az azt követő napokban döntött, és amelyeket szintén ebben az időszakban fizettek ki különböző kulturális intézményeknek és szervezeteknek.

Ezek között volt az Operettszínház is, ami a KIM 2026. április 9-ei döntésének alapján 600 millió forint támogatásban részesült.

Miután az elmúlt hetekben az Orbán János Dénesnek fizetett több tízmilliós összegek miatt nagy figyelem irányult a színház költségvetésére, megkérdeztük az intézményt, hogy

  • Mire fordították ezt a 600 milliós összeget?
  • Megelőzte-e ezt bármiféle pályázat?
  • Illetve, bevett eljárásnak tekintik-e, hogy az országgyűlési választások előtti utolsó napokban ítél meg a minisztérium ekkora léptékű támogatást?

Lapunknak küldött válaszaikból kiderült:

a 600 milliós támogatás legnagyobb részét egy OJD által jegyzett nagyoperett grandiózus bemutatójára költötték, amit eddig egyetlen egyszer, márciusban láthatott a nagyközönség. 

Megkérdeztük hát azt is, miként használhatta a színház az április 9-én kapott támogatást egy olyan mű színpadra állítására, amelynek a bemutatója (és egyetlen ismert előadása) hetekkel korábban volt, és azt is, mennyi bevételre tettek szert ezzel az ambíciózus befektetéssel.

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