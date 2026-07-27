Tarkón vágta a targoncást, az kinyújtotta rá a nyelvét majd fejbe vágta őt egy zártszelvénnyel

Emberölés bűntettének kísérlete miatt állítja bírság elé a Pest Vármegyei Főügyészség azt a targoncást, aki két évvel ezelőtt kis híján megölte az őt tarkón vágó kollégáját. Hajnal László Péter, a Pest Vármegyei Főügyészség szóvivője a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy a terhelt és a későbbi áldozata egy szentendrei üzemben dolgozott. A férfiak között nem volt korábban konfliktus.

Az ominózus napon a targoncavezetőként dolgozó vádlott egy megmunkálásra váró kőoszlopott szállított az üzem udvarán. A kollégája észlelte, hogy a targonca villája lefelé áll és rászólt a férfira, hogy ne közlekedjen így, mert még valakinek baja esik. A targoncás ekkor kinyújtotta a nyelvét a munkatársára.

Életveszélyes sérülés

A sértett erre dühös lett és targoncáshoz lépett, majd kis erővel tarkón vágta őt. A megütött targoncavezető kifordulva az ülésen rúgkapálni kezdett, amitől elveszítette egyensúlyát és a földre zuhant. A kollégája ekkor – sérülést nem okozó módon – belerúgott egyet, majd visszament dolgozni.

A targoncás ettől annyira mérges lett, hogy magához vett egy fém zártszelvényt majd a munkatársa után indult. A férfi az eszközzel nagy erővel fejbe vágta a neki háttal álló kollégáját, amitől az több rendbeli súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Fennállt a reális veszélye annak is, hogy az áldozat belehal a sérüléseibe. A targoncást emberölés bűntett kísérlete, míg a másik férfit garázdaság vétsége miatt állítják bíróság elé.