A VAR korában ilyen ostobaságot nem csinálhat egy focista

A Bröndby védője, Luis Binks adott ugyan egy gólpasszt az AGF elleni meccsen, mégis az a megmozdulása maradt meg az internet népének, amire nehéz magyarázatot találni.

Történt, hogy Binks becsúszva elrúgta a labdát az ellenfél támadója, Tobias Bech elől, de ahelyett, hogy megelégedett volna a szereléssel, sípcsonton rúgta az AGF támadóját. Maga a rúgás nem volt nagy erejű, de a VAR korában egy ilyen ostobaság ritkán maradt észrevétlen.

A oto faul za jaki wczoraj AGF dostał rzut karny na wagę punktu.

IQ obrońcy Brøndby (Binksa) równe 0. pic.twitter.com/wedYfR606J — 🇩🇰Lego Futbol🇩🇰 (@FutbolLego) July 26, 2026

Most is meglett a következménye, a bíró ugyanis a videózás után tizenegyest ítélt az AGF-nek, amit a csapatkapitány Kristian Arnstad belőtt, és ezzel kiegyenlített, egyben pontot mentett, mivel 1-1-re végződött az első fordulóban játszott találkozó vége.

A videót a Dániasport találta.