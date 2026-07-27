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A VAR korában ilyen ostobaságot nem csinálhat egy focista

luis binks buta tizenegyes var dán focibajnokság
Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Binks (balra) ezen a májusi képen is Bechhel van párban, nem kizárt, hogy valami korábbi sérelem miatt vesztette el a fejét most.
admin Dajka Balázs
2026. 07. 27. 04:44
luis binks buta tizenegyes var dán focibajnokság
Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto / NurPhoto via AFP
Binks (balra) ezen a májusi képen is Bechhel van párban, nem kizárt, hogy valami korábbi sérelem miatt vesztette el a fejét most.
Érthetetlen tizenegyest hozott össze Luis Binks, a Bröndby védője a dán focibajnokság első fordulójában.

A Bröndby védője, Luis Binks adott ugyan egy gólpasszt az AGF elleni meccsen, mégis az a megmozdulása maradt meg az internet népének, amire nehéz magyarázatot találni.

Történt, hogy Binks becsúszva elrúgta a labdát az ellenfél támadója, Tobias Bech elől, de ahelyett, hogy megelégedett volna a szereléssel, sípcsonton rúgta az AGF támadóját. Maga a rúgás nem volt nagy erejű, de a VAR korában egy ilyen ostobaság ritkán maradt észrevétlen.

Most is meglett a következménye, a bíró ugyanis a videózás után tizenegyest ítélt az AGF-nek, amit a csapatkapitány Kristian Arnstad belőtt, és ezzel kiegyenlített, egyben pontot mentett, mivel 1-1-re végződött az első fordulóban játszott találkozó vége.

A videót a Dániasport találta.

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