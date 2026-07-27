Acélgolyókat tett a piacon vett petárdába, majd indulhattak a próbarobbantások

Vádat emelt a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség azzal a férfival szemben, aki az otthonában akart robbanószert gyártani. A főügyészség tájékoztatása szerint a robbanóanyagok és robbantószerek iránt érdeklődő férfi elhatározta, hogy petárdát készít a lakásán. Ezért utánanézett az interneten, hogyan lehet házilag különféle puskákat, rakétákat és tűzijátékokat készíteni.

A férfi idén februárban vett egy karton petárdát a debreceni használtcikk piacon, majd a robbantószerhez szükséges további hozzávalókat is beszerezte az internetről és helyi boltokból. Ezután a férfi az otthonában négy petárdát készített, az egyikben kisebb acélgolyókat helyezett el, majd a lakásának udvarán próbarobbantásokat végzett.

Március 25-én a hatóságok lefoglalták a vádlott otthonából a lőpor és robbantószerek előállításához szükséges anyagokat és szerkezeteket. A férfi beismerte a bűnösségét a nyomozati szakban. Az ügyészség büntetővégzésben meghozandó felfüggesztett börtönbüntetést kért az elkövetőre.