A Pandora – A szelence átka görög köntösbe öltözteti az Árulókat, csak néha áramot is vezet a celebekbe

Polák Zsóka
2025. 10. 20. 21:39
Aki túlságosan szomorkodik az Árulók vége miatt, az most örülhet: az RTL vadonatúj műsora nagyrészt tovább viszi a receptet, csak épp az ókori görög mitológia világába helyez egy rakás hírességet. A Pandora – A szelence átka ugyancsak a taktikázásról, szövetségekről és átverésekről szól, folynak is majd a könnyek rendesen. Kritika.

2023-ban az Árulók – Gyilkosság a kastélyban pont akkor pezsdítette fel az egyre inkább agyatlan realityktől hemzsegő kínálatot, amikor már belefáradtak a nézők a vakon házasodós, exekkel harcolós zagyvaságokba. A holland eredetit átvevő magyar változatban egy sor különböző mértékben ismert embert zártak be a kastélyba, hogy az Alszik a város – más verziókban Gyilkosos avagy Maffia – nevű játékot nagyban reprodukálják. A formátum olyan sikeres volt, hogy múlt héten ért véget a negyedik évada, amelyről kritikánkban azt írtuk, hogy némi Hajdú Péter-túladagolást leszámítva még mindig működik.

Érdemes volt tehát ezen a vonalon elindulni, és a Pandora készítői is így tettek, nem véletlen, hogy az első epizód sajtóvetítésén az első elpusmogott mondat a nézők köreiben az volt, hogy „ez olyan, mint az Árulók.” A Pandora – A szelence átka valóban nagyon hasonló, csak a gyilkosos közeg helyett most egy másik, nem kevésbé izgalmas világba helyezték az ármánykodást és a taktikázást: a görög mítoszokéba. Ez meghatározza a tematikát is: az első epizódban megidézik az egyik játékban Sziszüphoszt, Pandora szelencéje az alvilágban van, a szereplők pedig egy mediterrán palazzóban ármánykodnak – a realityt egyébként nem Görögországban, hanem Máltán forgatták.

RTL

A játékban tizenhat ismert ember küzd, a csapat itt is meglehetősen vegyes: szerencsére a trashcelebek nem lepik el a műsort, a legnagyobb arányban színészek küzdenek, de vannak egykori sportolók, zenészek, modellek és influenszerek is. Bánki Gergely, Czutor Zoltán, Gáspár Laci, Hargitai Bea, Hujber Feri, Kabát Peti, Király Linda, Kozma Dominik, Köllő Babett, Pataki Zita, Szőke Rebi, Ullmann Mónika, Vadon Jani, Vanya Tímea, Vásáry André és Wossala Rozina küzdenek az ötvenmillió forintos fődíjért, őket Hevér Gábor irányítgatja átszellemült hangon egy hatalmas könyvből, görög mitológiai történeteket idézgetve.

A szabályrendszer némiképp bonyolultabb, mint az Árulókban, cserébe nincsenek gyilkosságok, a piszkos munkát a görög istenek végzik – ez egy párbajt követő kiesést jelenti, de aki esetleg szeretett volna valaha magyar celebeket nézni, ahogyan büntetésként megrázza őket az áram, annak van egy jó hírünk.

