Íme a teljes lista: ez a 16 híresség versenyzik majd az RTL új, görög mítoszok világát idéző stratégiai realityjében

Az RTL a hónap elején jelentette be, hogy október 20-án érkezik a csatornára a Pandora – A szelence átka című vadonatúj stratégiai reality, Hevér Gábor műsorvezetésével. A csatorna közleményéből akkor kiderült, hogy 16 híresség száll majd versenybe a műsorban, ám kezdetben csak négy szereplő nevét leplezték le: Ullmann Mónikáét, Király Lindáét, Gáspár Laciét és Vadon Janiét.
A csatorna nemrég közzétette a teljes listát. Ullmann, Király, Gáspár és Vadon mellett versenybe száll még
- Bánki Gergely,
- Czutor Zoltán,
- Hargitai Bea,
- Hujber Feri,
- Kabát Peti,
- Kozma Dominik,
- Köllő Babett,
- Pataki Zita,
- Szőke Rebi,
- Vanya Tímea,
- Vásáry André
- és Wossala Rozina is.
A reality győztese akár 50 millió forintos főnyereménnyel is gazdagodhat a játék végén, melynek formátuma Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban fejlesztőitől származik.
