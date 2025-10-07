czutor zolihujber ferikabát péterpandora – a szelence átka
Íme a teljes lista: ez a 16 híresség versenyzik majd az RTL új, görög mítoszok világát idéző stratégiai realityjében

RTL
admin Grósz Petra
2025. 10. 07. 14:09
RTL

Az RTL a hónap elején jelentette be, hogy október 20-án érkezik a csatornára a Pandora – A szelence átka című vadonatúj stratégiai reality, Hevér Gábor műsorvezetésével. A csatorna közleményéből akkor kiderült, hogy 16 híresség száll majd versenybe a műsorban, ám kezdetben csak négy szereplő nevét leplezték le: Ullmann Mónikáét, Király Lindáét, Gáspár Laciét és Vadon Janiét.

A csatorna nemrég közzétette a teljes listát. Ullmann, Király, Gáspár és Vadon mellett versenybe száll még

  • Bánki Gergely,
  • Czutor Zoltán,
  • Hargitai Bea,
  • Hujber Feri,
  • Kabát Peti,
  • Kozma Dominik,
  • Köllő Babett,
  • Pataki Zita,
  • Szőke Rebi,
  • Vanya Tímea,
  • Vásáry André
  • és Wossala Rozina is.

A reality győztese akár 50 millió forintos főnyereménnyel is gazdagodhat a játék végén, melynek formátuma Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban fejlesztőitől származik.

