Íme a teljes lista: ez a 16 híresség versenyzik majd az RTL új, görög mítoszok világát idéző stratégiai realityjében

Az RTL a hónap elején jelentette be, hogy október 20-án érkezik a csatornára a Pandora – A szelence átka című vadonatúj stratégiai reality, Hevér Gábor műsorvezetésével. A csatorna közleményéből akkor kiderült, hogy 16 híresség száll majd versenybe a műsorban, ám kezdetben csak négy szereplő nevét leplezték le: Ullmann Mónikáét, Király Lindáét, Gáspár Laciét és Vadon Janiét.

A csatorna nemrég közzétette a teljes listát. Ullmann, Király, Gáspár és Vadon mellett versenybe száll még

Bánki Gergely ,

, Czutor Zoltán ,

, Hargitai Bea ,

, Hujber Feri ,

, Kabát Peti ,

, Kozma Dominik ,

, Köllő Babett ,

, Pataki Zita ,

, Szőke Rebi ,

, Vanya Tímea ,

, Vásáry André

és Wossala Rozina is.

A reality győztese akár 50 millió forintos főnyereménnyel is gazdagodhat a játék végén, melynek formátuma Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban fejlesztőitől származik.