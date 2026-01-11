Karizma és tehetség pipa – elegendő ez ahhoz, hogy ő legyen a következő James Bond?

Megvan a befutó az ikonikus 007-es ügynök, James Bond karakterének új megformálójára – legalábbis ő ezt híreszteli magáról.

A Daily Mail – jól ismerve az ügyet – azt írja: Callum Turner nem túl jó titoktartásban, és már az összes barátjának elújságolta, hogy övé a 007-es ügynök szerepe.

Bár hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett, hogy ki játssza majd a híres brit kémet a következő, Denis Villeneuve rendezésében készülő, a sorban a 26. Bond-filmben, de az elmúlt években rengeteg találgatás volt, ki veheti át a stafétát Daniel Craigtől, és ki léphet Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton és Pierce Brosnan örökébe.

Sokan pályáznak James Bond szerepére

Korábban gyakran rebesgették Idris Elbát, Tom Hardyt és Aaron Taylor-Johnsont a következő James Bondként, de az utóbbi években nagyjából az összes jóképű, 25 és 40 év közötti brit, skót, ír vagy ausztrál színész neve felmerült már. A Variety múlt nyáron azt írta, a toplista élén Tom Holland, Harris Dickinson és Jacob Elordi állnak. Ehhez képest – ha igazak a pletykák – Turner váratlan befutó lenne, noha az Independent szerint ő „a tökéletes jelölt” erre a kicsinek egyáltalán nem mondható feladatra, mondván: