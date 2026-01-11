callum turnerdua lipajames bond
Karizma és tehetség pipa – elegendő ez ahhoz, hogy ő legyen a következő James Bond?

Callum Turner lehet a következő James Bond.
Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis via Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 01. 11. 18:30
Ki lesz a következő James Bond? Évek óta foglalkoztatja a világot ez a kérdés, amire az idén végre választ kaphatunk. Sötét lóként érhet a célegyenesbe Callum Turner, aki eddig változatos szerepekben bizonyította tehetségét, nem mellesleg meghódította a világ egyik legsikeresebb popsztárjának a szívét. Utánajártunk, mi teszi őt esélyessé a 007-es szerepére.

Megvan a befutó az ikonikus 007-es ügynök, James Bond karakterének új megformálójára – legalábbis ő ezt híreszteli magáról.

A Daily Mail – jól ismerve az ügyet – azt írja: Callum Turner nem túl jó titoktartásban, és már az összes barátjának elújságolta, hogy övé a 007-es ügynök szerepe.

Bár hivatalos bejelentés egyelőre nem érkezett, hogy ki játssza majd a híres brit kémet a következő, Denis Villeneuve rendezésében készülő, a sorban a 26. Bond-filmben, de az elmúlt években rengeteg találgatás volt, ki veheti át a stafétát Daniel Craigtől, és ki léphet Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton és Pierce Brosnan örökébe.

Daniel Craig mint James Bond
XINHUA / Xinhua via AFP Daniel Craig James Bondként a Skyfallban (2012).

Sokan pályáznak James Bond szerepére

Korábban gyakran rebesgették Idris Elbát, Tom Hardyt és Aaron Taylor-Johnsont a következő James Bondként, de az utóbbi években nagyjából az összes jóképű, 25 és 40 év közötti brit, skót, ír vagy ausztrál színész neve felmerült már. A Variety múlt nyáron azt írta, a toplista élén Tom Holland, Harris Dickinson és Jacob Elordi állnak. Ehhez képest – ha igazak a pletykák – Turner váratlan befutó lenne, noha az Independent szerint ő „a tökéletes jelölt” erre a kicsinek egyáltalán nem mondható feladatra, mondván:

