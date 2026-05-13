„Nagyon fog hiányozni” – Köböl Anita búcsút vett ATV-s munkájától kormányszóvivői kinevezése után

Magyar Péter hétfőn mutatta be kormánya szóvivőit: Szondi Vandát, Magyar Évát és Köböl Anitát kérte fel a posztra, akik igent is mondtak.

Azután, hogy megszólalt kinevezéséről, Köböl Anita a minap búcsút vett ATV-s munkájától, egyúttal kollégáitól és a nézőktől is. Közösségi oldalán megosztott posztjában azt írja, úgy érzi, tartozik egy búcsúval, hiszen az elmúlt napok eseményei őt is tornádóként ragadták el, és szinte felfoghatatlannak tartja, ami történik.

„Pedig ez még csak a kezdet. Az elmúlt években rengeteg kedvességet és szeretetet kaptam, hol az éteren keresztül, hol személyesen, gyakran a legváratlanabb helyzetben. Egy játszóház ugrálóvárában, a barkácsáruházban, kócosan, álmosan a kasszák mellett vagy az autómosóban. Mindig volt néhány kedves szavunk egymáshoz, a legnehezebb időszakokban ezek a találkozások, üzenetek tartották bennem a lelket.”

Úgy fogalmaz: eljött a búcsú ideje, ami nem végleges, csak egy kicsit átalakul.

Az ATV csapata a szívemhez nőtt, nagyon fog hiányozni ez a munka és a közeg. Mindent köszönök! De Magyarország szolgálatra kért föl, amelynek igyekszem a legjobb tudásom szerint eleget tenni. Most azt hiszem, együtt izgulunk, hogy meg tudjuk csinálni, de egyet megígérhetek: számomra mindig fontos lesz, ahogy volt az korábban is, hogy odafigyeléssel, nyitottsággal és kedvességgel építsek hidat egymás közt. Köszönöm a rengeteg gratulációt, az üzeneteket, és a szűnni nem akaró szeretetet! 🤗 Hálás vagyok, hogy mindezt megélhetem

– zárta sorait a műsorvezető.

Az új kormányszóvivők kinevezése után lapunk felkereste Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita volt munkaadóit, akik a következőképpen reagáltak: