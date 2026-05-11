10 pillanatkép a „futás Oscar-gálájáról”

Idén 20. alkalommal rendezték meg az NN Ultrabalatont, Magyarország legnépszerűbb közösségi sporteseményét. Mivel a BioTechUSA immáron 10 éve hivatalos frissítő partnere a Balatont megkerülő egykörös versenynek – mely egyben Közép-Európa leghosszabb futóversenye is – idén egy rendhagyó videót készítettünk. Az április 23-26. között lezajlott eseményen Katz Dávid, a 24.hu riportere pontosan tíz riportalanyt kapott mikrofonvégre.

Volt aki először futott a csapatán belül és arról nyilatkozott, milyen fontos, hogy magával vigye a csapat lendületét. Találkozott olyannal, aki először vett részt a rendezvényen és rutinos versenyzővel is, aki a sportolás közösségformáló erejéről beszélt. Akadt olyan interjúalany, aki talpig kalóz jelmezben, játékfegyverrel az oldalán teljesítette a legrövidebb távot (600 méter).

A legfiatalabb, 10 kilométert lefutó versenyző arról mesélt Katznak, mennyire szeret szaladni, egy önkéntes pedig arról, miért érzi úgy, az NN Ultrabalaton a futás Oscar-gálája. A 24.hu riportere beszélgetett határon túli indulóval; Halász Adrienn-nel, a charity program egyik szervezőjével; Kulcsár Róberttel, a verseny igazgatójával; és, bár nem volt könnyű utolérni, Novák Zalánnal, a BioTechUSA márkanagykövetével is.

A korábbi évekhez hasonlóan a versenyen idén is megvalósult a BioTechUSA NN Ultrabalaton Charity programja. A futóknak nyolcadik alkalommal nyílt lehetőségük, hogy időmérő chipjeik letéti díját jótékony célra ajánlhassák fel. Az indulók idén több mint 11 millió forintot gyűjtöttek, amely összeget a BioTechUSA további 18 millió forinttal egészített ki. Az összeg 50-30-20 arányban kerül felosztásra a Mellrákinfó Egyesület, a Sportos Cukorbetegek Egyesülete, valamint a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája és Gyermekegészségügyi Központja között.