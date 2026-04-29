rakpartpesti alsó rakpartlezárásbkk
Élet-Stílus

A május 1-i hosszú hétvégén idén először újra a gyalogosoké a rakpart

A lezárt pesti alsó rakpart és a Bajcsy-Zsilinszky út 2022. június 5-én., Image: 697219653, Fotó: Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 04. 29. 21:36
Az autók elől lezárják péntekre virradóra a pesti alsó rakpartot, egyelőre csak hétfőig.

Az idén is megnyílik a Pesti alsó rakpart a mozogni és kikapcsolódni vágyók előtt hétvégenként és ünnepnapokon. Először a május 1-i hosszú hétvégén használhatják az arra járók a már jól bevált gyakorlatnak megfelelően autómentes környezetben a Margit híd és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó közötti rakpartszakaszt – írta a holnapján a BKK.

Az érintett rakpartszakaszra a csütörtöktől péntekre virradó éjszakától hétfő hajnali 5 óráig nem hajthatnak be a gépjárművel és taxival közlekedők – tették még hozzá.

Tavaly még Orbán is lement körülnézni

Hogy az előző nyári, közel két hónapos, folyamatos lezárásához visszatérnek-e, vagy csak a hétvégékre, ünnepnapokra lesz-e érvényes az egész nyáron, nem teljesen egyértelmű a közleményből.

Talán még emlékeznek rá, tavaly Orbán Viktor is lenézett az egyik nap a pesti rakpartra, és egy nagyot szörnyülködött az ottani állapotokon.

Itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja

– mondta egy „Istenem” kíséretében. A mindössze 174 másodperces videóra aztán például Vitézy Dávid és Karácsony Gergely is reagált, utóbbi meg is hívta a kormányfőt a Nyitott Rakpart 2025-ös záróeseményére.

Hogy hogy lehetne visszaadni Budapesten a folyópartot az embereknek, arról ebben a cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó
Nemcsak Budapesten, de a világ számos nagyvárosában is fejtörést okoznak az emberektől elzárt folyópartok
Bemutatjuk a pesti rakpart fejlesztéséről közel száz éve szőtt álmokat, a várható jövőt, majd kitekintünk Nyugat-Európába, illetve az Egyesült Államokba, ahol az elmúlt évtizedekben hasonló kérdések foglalkoztatták a várostervezőket.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szász János: Azt mondták, a következő házkutatásnál odateszik majd a kokaint, és mehetek panaszra a Jóistenhez
„Új időszak kezdődik" – Orbán levelet írt a Fidesz tagjainak
Bajnokok Ligája: a tévében is látható lesz az Atlético–Arsenal elődöntő
15 éve mondta ki az igent Vilmos és Katalin – képeken közös útjuk az egyetemtől napjainkig
Hivatali vesztegetéssel gyanúsítják Sára Botond főispánt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik