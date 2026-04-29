A május 1-i hosszú hétvégén idén először újra a gyalogosoké a rakpart

Az idén is megnyílik a Pesti alsó rakpart a mozogni és kikapcsolódni vágyók előtt hétvégenként és ünnepnapokon. Először a május 1-i hosszú hétvégén használhatják az arra járók a már jól bevált gyakorlatnak megfelelően autómentes környezetben a Margit híd és az Erzsébet híd közelében lévő Irányi utcai lehajtó közötti rakpartszakaszt – írta a holnapján a BKK.

Az érintett rakpartszakaszra a csütörtöktől péntekre virradó éjszakától hétfő hajnali 5 óráig nem hajthatnak be a gépjárművel és taxival közlekedők – tették még hozzá.

Tavaly még Orbán is lement körülnézni

Hogy az előző nyári, közel két hónapos, folyamatos lezárásához visszatérnek-e, vagy csak a hétvégékre, ünnepnapokra lesz-e érvényes az egész nyáron, nem teljesen egyértelmű a közleményből.

Talán még emlékeznek rá, tavaly Orbán Viktor is lenézett az egyik nap a pesti rakpartra, és egy nagyot szörnyülködött az ottani állapotokon.

Itt állunk a város legszebb pontján, ennyire futja

– mondta egy „Istenem” kíséretében. A mindössze 174 másodperces videóra aztán például Vitézy Dávid és Karácsony Gergely is reagált, utóbbi meg is hívta a kormányfőt a Nyitott Rakpart 2025-ös záróeseményére.

