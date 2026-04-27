Nagy Zsolt nem tudja megbocsátani magának, hogy megpofozta a feleségét

A felszín alatt című műsor hétfői részének Nagy Zsolt színész és felesége, Oltai Kata művészettörténész voltak a vendégei. Nagy a műsorban beszélt arról, milyen örökséget „kapott” a felmenőitől.

„Nézd, van egy olyan nagyapa, aki felakasztotta az apámat, mert lehúzta az eke szarvával a gyümölcsfának a kérgét. Ő kisbíró volt, kidobolta a házunk előtt, hogy »közhírré tétetik, hogy Nagy Bélát, a fiamat, én kötél általi halálra ítélem«. Áthúzta a meggyfán a kötelet, fölakasztotta apámat, és fölállította egy kis székre, és kirúgta alóla, és fölakasztotta az apámat. Nyilván úgy akasztotta föl, hogy ne haljon bele, de megcsinálta, végigcsinálta a processzust. Na, engem ez az apa nevelt fel. Diszfunkcionális családból jövök. Szóval anyám is meg volt aprítva nagyon sokszor, én is meg voltam aprítva” – mondta el a színész az nlc szemléje szerint.

Igyekszik más apa lenni, mint ami neki jutott

Nagy Zsolt a műsorban elmondta, igyekszik más apa lenni, mint ami neki jutott – aki még évtizedekkel később is letagadta, hogy verte a feleségét és a gyerekeit –, de ezzel az örökséggel nem tud mit kezdeni. Felesége azonban határozottan állítja, hogy igenis tud.

„Te, például egy olyan apa lettél, aki nem emel kezet a gyerekeire, aki minden nap kapcsolatot tart mind az öt gyerekével, azzal is, aki egy másik földrészen él. Hát én ezeket látom a Zsoltba. Én azt gondolom, hogy hogy nagyon kevesen lépik meg, hogy az olyan családi mintát, amit kvázi előíróan magukra húznak, és pláne egy bizonyos életkor után feladja egy csomó ember, hogy »én ilyen vagyok, nem tudok rajta változtatni, ez vagyok én«, és én rajta meg azt látom, és szerintem ez egy nagyon nagy dolog, amit mindig próbálok sulykolni neki, hogy lássa magában, hogy erre azért nagyon kevesen képesek” – érvelt Oltai Kata, ám férjét nem sikerült meggyőznie.

Én pont olyan vagyok mint az apám. Amikor pillanatok alatt elszállok a gyerekekkel szemben otthon… Mondjuk kiönti a gyümölcslevet az ágyra, és mondom neki »most miért öntötted ki?« És akkor én is megijedek magamtól, és akkor elsírja magát az egyik gyerek, mert fél, és akkor utána: »ah, most mit csináltam?«, akkor most letérdelek és akkor elmagyarázom neki, hogy »ne haragudj, azért volt, mert megijedtem«, és akkor ezt megpróbálom helyrehozni, de már elrontottam, érted?

Képtelen megbocsátani magának

Nagy Zsolt felesége felé fordulva idézte fel a számára legfájdalmasabb momentumot.

Figyelj, most mondok egy példát. Azon mit bocsássak meg magamnak? Be voltam baszva…, de amikor én megpofoztalak téged a konyhaszekrénynél, azon mit bocsássak meg akkor is, ha tudom, hogy te megbocsátottad ezt nekem, és átbeszéltük az egészet, és nem fordulhat elő ez soha többet. De hát egész életemben ezt próbáltam elkerülni, hogy én bármikor elkövessek egy olyat, amit az apám az anyámmal szemben. Tehát ezen nem tudok mit megbocsátani magamnak, és ezzel nem leszek megbocsátóbb magammal soha. Azt elkövettem, én követtem el

– fejtette ki a színész.

Oltai Kata ezt követően elmondta, azért bocsátott meg a férjének a bántalmazás után, mert nem a bántalmazót, hanem a szenvedő embert látta benne, aki küzd a saját múltjával.

„Az egy kétségbeesett embernek az öngyűlölete volt. Ő soha nem fordult ki a közös családunkból, vagy viszonyunkból” – fogalmazott a művészettörténész, hozzátéve: komolyan gondolta a „jóban, rosszban”-t. Azt is elmondta, később szakemberrel is beszélt az esetről, hogy biztos legyen benne: nem csak elnyomja a dühét.

Oltai Kata megbocsátott a férjének

Bizalma továbbra is töretlen a férjében, mert úgy gondolja: ő egy nagyon jó, és elképesztően erős ember, aki képes egy teljesen ellenkező működésre, mint amit otthon látott.

Tudatos döntés volt, hogy én úgy állok hozzá minden helyzethez, emberekhez, pláne életem szerelméhez, hogy ott van a maximum, és onnan le lehet rontani, de ő eddig még nem rontotta le ezt semmivel. Nem akarta eljátszani soha ezt a helyzetet, és én ezt így is éreztem mindig

– mondta Oltai Kata.