„Azt ugye tudod, hogy mostantól te csinálod reggel a szendvicseket?”

Egyesek szerint a romantika halott, de mi tudjuk, hogy ez nincsen így. Katz Dávid például meglepetéssel készült a feleségének a közelgő anyák napja alkalmából. A 24.hu riportere kirándulni vitte családját, ráadásul az ínycsiklandozó uzsonnákat nagyobbik lánya segítségével, ő maga készítette. A cél az új, szegedi PICK Bordó körtúra volt, mely azért is különleges, mert Szeged egyik büszkesége a PICK Téliszalámi. Itt alapította meg ugyanis a gyárat 1869-ben Pick Márk és azóta is itt gyártják ezt a hungarikumot.

Az újonnan kijelölt szegedi körtúra jól érzékelteti, milyen sokszínű módon kapcsolódnak a Bordó körtúrák a hazai tájakhoz. Szegeden a városi környezetből induló útvonal rövid időn belül vízparti, ligetes területekre érkezik: Katzék sétáltak a Tisza partján, árnyas ösvényeken, átkeltek a Holt-Maros sétány hangulatos kis hídjain, jártak a szegedi Füvészkertben, láttak vitorláshajót és megpillantották még a szalámiérlelő torony tetejét is. Az idilli napot még az sem tette tönkre, hogy majdnem tettlegességig fajult az utolsó szalámis szendvicsért folyó vita.