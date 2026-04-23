Már 100 ezer forintnyi váratlan kiadás is nagyon fáj

Ugyanazon a napon robbant le a kocsi, robbant fel a mikró és kapott Katz Dávid meghívást a legjobb barátja esküvőjére, mely külföldön lesz megtartva. Nem csoda, hogy a 24.hu riporterének elromlott a kedve és nem ő az egyetlen, akiknek fájnak, sőt, egyre jobban fájnak a váratlan kiadások.

A Cofidis és az NRC nemrég megjelent, közös reprezentatív kutatása alapján a magyarok két harmadát érte az elmúlt évben komoly, akár több százezer forintos váratlan kiadás és a megkérdezettek több mint harmada nem tudta saját forrásból fedezni a felmerülő költségeket. A felmérés eredményét megerősítették Katz Dávid tapasztalatai is. A riporternek ugyanis az utca embere kendőzetlen őszinteséggel mesélt arról, mi volt a legutóbbi „Már csak ez hiányzott!” típusú kiadása, mennyire fájt és hogyan orvosolta a helyzetet, amikor új mosó-, vagy szárítógép kellett, kilyukadt a kazán, leállt a klíma, vagy meghúzódott a kocsi.