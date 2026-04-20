Az esküvő előtt pár perccel fekete festékkel öntötte le a menyasszonyt a sógornője

Egy menyasszony kezében az esküvői csokorral.
Andersen Ross / Getty Images
Andersen Ross / Getty Images

Egy menyasszony kezében az esküvői csokorral (illusztráció).
2026. 04. 20. 06:30
Úgy tette tönkre egy brit házaspár esküvőjét a menyasszony sógornője, hogy nem sokkal azelőtt, hogy oltár elé álltak volna, festéket öntött az arcába.

Sokkoló jelenetek zavarták meg egy brit esküvőt, miután egy nő fekete festéket öntött sógornője menyasszonyi ruhájára közvetlenül azelőtt, hogy a menyasszony az oltárhoz vonult volna – írja a Daily Mail.

Az eset még 2024 májusában történt az angliai Kent megyében, Maidstone városában, az Oakwood House rendezvényhelyszínen.

A támadás következtében az álomesküvő majdnem teljesen meghiúsult, az ügy pedig később bíróság elé került.

Percekkel az esküvő előtt történt a támadás

A 35 éves Gemma Monk éppen arra készült, hogy 20 év együttlét után végre összekösse az életét a kamaszkori szerelmével, ám az oltárhoz vonulás előtt váratlanul a nevét kiáltotta valaki. Monk először nem értette, mi történik, majd a következő pillanatban már fekete festék borította be a menyasszonyi ruháját, az arcát és a testét is.

A támadást Monk testvérének a felesége – azaz a sógornője –, a 49 éves Antonia Eastwood követte el, aki ezután rögtön el is menekült a helyszínről. A festék miatt pedig a több mint 1800 fontos – mintegy 750 ezer forintos – menyasszonyi ruha sajnos teljesen használhatatlanná vált.

Monk később elmondta, hogy azonnal felismerte a támadót, és megpróbálta utolérni, de nem járt sikerrel.

De a fiatal nő legalább annak örülhetett, hogy nem a férje árulta el és rontotta el az esküvői sminkjét a napon, amikor hivatalosan is összekötötték az életüket. Hiszen olyanra is volt már példa, hogy az újdonsült férj a tortavágás közben belenyomta a felesége arcát a tortájukban, a jelenetet megörökítő felvétel pedig a násznép egyik tagjának köszönhetően az egész világot bejárta.

Egy korábbi családi konfliktus állhatott a háttérben

A bírósági eljárás során kiderült, hogy a támadás mögött egy régebbi családi konfliktus húzódhatott meg. Az ügy vádlottja, Antonia Eastwood elmondása alapján a viszály azzal kezdődött, hogy amikor ő összeházasodott Monk bátyjával, Ashley-vel, akkor Monk megpróbálta őt fellökni az esküvőn, amit ő azzal akart megbosszulni, hogy a saját esküvőjén leönti fekete festékkel a menyasszonyi ruháját.

A két pár között megromló viszony miatt egyébként Monkék nem is hívták meg az esküvőre a bátyját és a feleségét, Eastwood mégis beállított hozzájuk hivatlanul.

Az esküvő nem maradt el

A sokkoló incidens ellenére az esküvőt végül megtartották. A menyasszonyt gyorsan megmosakodott, és egy segítő egy új ruhát is szerzett a számára. A ceremónia így végül nagyjából kétórás csúszással indult.

A rendezvényterem azonban a szertartás után ideiglenesen bezárt, mivel a festék 5 ezer fontos – több mint 2 millió forintos – kárt okozott a helyszíen található berendezésekben.

Bírósági ítélet született

Az ügyet a maidstone-i koronabíróság tárgyalta, ahol Antonia Eastwood bűnösnek vallotta magát rongálás vádjában.

A bíróság végül 10 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a nőt.

A bíró szerint a nő szándékosan cselekedett, amivel súlyosan sértette a család életének egyik legfontosabb pillanatát jelentő esküvő méltóságát.

Eastwood egyébként egészen olcsón megúszta az ügyet ellentétben azzal a vőféjjel, akit egy esküvői konfliktus miatt öt év börtönre ítéltek.

Mély nyomot hagyott az áldozatban

Gemma Monk a bíróságon arról beszélt, hogy az eset komoly érzelmi traumát okozott számára, és az esküvő emléke örökre összekapcsolódik a támadással.

A festékkel leöntött menyasszony azt is elmondta, hogy az esemény idején egészségügyi problémákkal is küzdött, ami tovább nehezítette a helyzet feldolgozását.

Így a történtek következtében a fiatal házaspár végül le is mondta a korábban megtervezett nászútját.

A festékkel leöntött menyasszony a támadás következtében csak lelki sérüléseket szenvedett el. Ellentétben azzal az indiai vőlegénnyel, akit pár évvel ezelőtt a saját esküvőjén felrúgott a volt barátnője.

