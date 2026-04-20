Az esküvő előtt pár perccel fekete festékkel öntötte le a menyasszonyt a sógornője

Sokkoló jelenetek zavarták meg egy brit esküvőt, miután egy nő fekete festéket öntött sógornője menyasszonyi ruhájára közvetlenül azelőtt, hogy a menyasszony az oltárhoz vonult volna – írja a Daily Mail.

Az eset még 2024 májusában történt az angliai Kent megyében, Maidstone városában, az Oakwood House rendezvényhelyszínen.

A támadás következtében az álomesküvő majdnem teljesen meghiúsult, az ügy pedig később bíróság elé került.

Percekkel az esküvő előtt történt a támadás

A 35 éves Gemma Monk éppen arra készült, hogy 20 év együttlét után végre összekösse az életét a kamaszkori szerelmével, ám az oltárhoz vonulás előtt váratlanul a nevét kiáltotta valaki. Monk először nem értette, mi történik, majd a következő pillanatban már fekete festék borította be a menyasszonyi ruháját, az arcát és a testét is.

A támadást Monk testvérének a felesége – azaz a sógornője –, a 49 éves Antonia Eastwood követte el, aki ezután rögtön el is menekült a helyszínről. A festék miatt pedig a több mint 1800 fontos – mintegy 750 ezer forintos – menyasszonyi ruha sajnos teljesen használhatatlanná vált.

Monk később elmondta, hogy azonnal felismerte a támadót, és megpróbálta utolérni, de nem járt sikerrel.

De a fiatal nő legalább annak örülhetett, hogy nem a férje árulta el és rontotta el az esküvői sminkjét a napon, amikor hivatalosan is összekötötték az életüket. Hiszen olyanra is volt már példa, hogy az újdonsült férj a tortavágás közben belenyomta a felesége arcát a tortájukban, a jelenetet megörökítő felvétel pedig a násznép egyik tagjának köszönhetően az egész világot bejárta.

Egy korábbi családi konfliktus állhatott a háttérben

A bírósági eljárás során kiderült, hogy a támadás mögött egy régebbi családi konfliktus húzódhatott meg. Az ügy vádlottja, Antonia Eastwood elmondása alapján a viszály azzal kezdődött, hogy amikor ő összeházasodott Monk bátyjával, Ashley-vel, akkor Monk megpróbálta őt fellökni az esküvőn, amit ő azzal akart megbosszulni, hogy a saját esküvőjén leönti fekete festékkel a menyasszonyi ruháját.

A két pár között megromló viszony miatt egyébként Monkék nem is hívták meg az esküvőre a bátyját és a feleségét, Eastwood mégis beállított hozzájuk hivatlanul.

Az esküvő nem maradt el

A sokkoló incidens ellenére az esküvőt végül megtartották. A menyasszonyt gyorsan megmosakodott, és egy segítő egy új ruhát is szerzett a számára. A ceremónia így végül nagyjából kétórás csúszással indult.

A rendezvényterem azonban a szertartás után ideiglenesen bezárt, mivel a festék 5 ezer fontos – több mint 2 millió forintos – kárt okozott a helyszíen található berendezésekben.

Bírósági ítélet született

Az ügyet a maidstone-i koronabíróság tárgyalta, ahol Antonia Eastwood bűnösnek vallotta magát rongálás vádjában.

A bíróság végül 10 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a nőt.

A bíró szerint a nő szándékosan cselekedett, amivel súlyosan sértette a család életének egyik legfontosabb pillanatát jelentő esküvő méltóságát.

Eastwood egyébként egészen olcsón megúszta az ügyet ellentétben azzal a vőféjjel, akit egy esküvői konfliktus miatt öt év börtönre ítéltek.

Mély nyomot hagyott az áldozatban

Gemma Monk a bíróságon arról beszélt, hogy az eset komoly érzelmi traumát okozott számára, és az esküvő emléke örökre összekapcsolódik a támadással.

A festékkel leöntött menyasszony azt is elmondta, hogy az esemény idején egészségügyi problémákkal is küzdött, ami tovább nehezítette a helyzet feldolgozását.

Így a történtek következtében a fiatal házaspár végül le is mondta a korábban megtervezett nászútját.

A festékkel leöntött menyasszony a támadás következtében csak lelki sérüléseket szenvedett el. Ellentétben azzal az indiai vőlegénnyel, akit pár évvel ezelőtt a saját esküvőjén felrúgott a volt barátnője.