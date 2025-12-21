Majdnem leharapta a vőlegény rokonának ujját, öt év börtönt kapott az őrjöngő vőfély Oxfordban

Váratlan fordulatot vett egy angol lagzi 2023-ban, amikor a vőlegény legjobb barátja, egyben a vőfély, Daniel Peasnell erősen ittas állapotban rátámadt a vőlegény nagybátyjára, majd kis híján leharapta a férfi ujját. Most az oxfordi bíróság öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a harminchárom éves férfit, aki a vőlegény beszámolója szerint az incidenskor „úgy viselkedett, mint egy megvadult állat” – írja a People.

A tárgyaláson a bíró elmondta, Peasnell a legjobb barátja, Peter Green esküvőjén töltötte volna be a vőfély szerepét, ám a jeles napnak hamar vége szakadt. Peasnell ugyanis már egészen korán elkezdett alapozni az eseményre, majd az ünnepség megkezdése után tovább folytatta az ivást, így hamar intenzíven ittas állapotba került. A részeg férfi ezután jelenetet rendezett az eseményen vendégként jelenlévő volt barátnőjével, ezért kitessékelték a helyszínről, amit nem vett jó néven – az esküvőszervezővel, majd a személyzet egy tagjával is szóváltásba keveredett, ami során követelte, hogy Green jöjjön ki hozzá.

Elszabadult a pokol

Mikor az ittas férfi rájött, nem fogják visszaengedni, dühöngeni kezdett. A vőlegény nagybátyja, Stephen Dixon szerette volna csillapítani Peasnellt amíg az addigra már értesített rendőrök meg nem érkeznek, de a köztük kialakult dulakodásban

az őrjöngő vőfély akkorát harapott a férfi ujjaiba, hogy azok közül több is eltört.

A kiérkező rendőröknek Peasnell azt mondta, nem érti mi rosszat tett, hisz ő nem támadott meg senkit. Úton a kórházba viszont az őt karjánál fogva vezető rendőrt is megfenyegette, mondván,

Ha nem engeded el a karom, leharapom a kibaszott orrodat.

A férfi súlyos testi sértés vádjával állt bíróság elé. A tárgyaláson Peasnell védőügyvédje azt állította, védence önvédelemből tette, amit tett, ám ez nem bizonyult gyümölcsözőnek – a bíróság két évvel az incidens után, 2025. december 18-án bűnösnek találta a férfit.

Az ámokfutás alatt Peasnell leharapott Dixon bal középső ujjából egy kisebb darabot, a mutatóujjának csontjait pedig úgy szétroncsolta a fogaival, hogy a férfi kezét műteni kellett, ami során a törött ujj egy darabját amputálták.