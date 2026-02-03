Kiara Lord közellenséggé vált A Nagy Ő-ben, miután elhappolta a randilehetőséget Böbétől

A Nagy Ő hétfői részében egy játékon dőlt el, ki mehet el a Sztárban Sztár All Stars élő adásának felvételére randizni Stohl Andrással. A lehetőséget végül Böbe érdemelte ki, akinek korábban Ginával volt nézeteltérése.

Miközben Böbe készülődött az esti randira, Lékai-Kiss Ramóna műsorvezető sárga rózsát küldött a korábbi játék első két kiesőjének, Ginának és Kiara Lordnak. A virág jelentését egy levélben magyarázta el: mint kiderült, lehetőséget kapnak, hogy egyikük elmenjen Böbe helyett a randira. Amennyiben úgy döntenek, élnek a lehetőséggel, a sárga rózsát oda kell adniuk Böbének.

„Ez a világ legjobb levele!” – jelentette ki Kiara Lord.

Kiara Lord lenyúlta a randit

Gina szerint mivel Böbe nyerte a játékot, úgy lenne igazságos, ha nem vennék el tőle a lehetőséget. Kiara máshogy gondolta:

Így is utálnak már minket, hát nem tökmindegy, hogy ezek után mit fognak gondolni rólunk?

– tette fel a kérdést, majd kijelentette: ő nagyon-nagyon szeretne elmenni a tévéműsor forgatására.

Végül úgy határoztak, átadják a sárga rózsát Böbének, aki ezt szomorúan vette tudomásul. „Jött egy ilyen lehetőség, és én szerettem volna vele élni” – magyarázta neki Kiara Lord.

A többiek nagyon kiakadtak Kiaráékra

A többiek elég hevesen reagáltak a hírre, hogy Böbe helyett Kiara mehet a TV2 stúdiójába. Panna olyan ideges lett, hogy utólag azt mondta:

Annyira borzasztóan rosszul voltunk, hogy azt hittem, fel fog robbanni a nem létező agyam!

Este a villában közösen nézték a tévéműsort, melynek szünetében Kiarára és Stohlra kapcsolt a kép.

Melindát annyira felháborították a látottak, hogy még a verseny feladása is megfordult a fejében, Mónika pedig elsírta magát.