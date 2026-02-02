a nagy őstohl andrás
Élet-Stílus

Feladja A Nagy Ő szereplője? Melinda összepakolta a holmiját

admin Grósz Petra
2026. 02. 02. 15:41
Több dolog is bántja.

Idő előtt távozhat a villából A Nagy Ő egyik szereplője a műsor hétfő esti adásának előzetese szerint. A beharangozóban látható, hogy Melinda összepakolja a holmiját, mert úgy érzi, nem kap elég figyelmet Stohl Andrástól.

A sírás kerülgette

Soha életemben semmit nem adtam föl. Türelmes vagyok, hét napja vártam, hogy Andrással beszélhessek. És tegnap abban a 10 vagy 15 percben belenéztem a szemébe, és megláttattam vele egy szikrát magamból, amit nem adok ki akárkinek. Megfogta a kezem, és azt mondta, hogy köszönöm, hogy elmondtad

– mesélte a könnyeivel küszködve Melinda, akit Böbe igyekezett visszatartani, mondván, most jönne el a lehetősége annak, hogy megmutassa magából a színész-műsorvezetőnek, amit szeretne.

Ide figyelj rám! Lesz egy éjszakád, hogy átgondold a dolgokat, de pont most kellene megmutatni, hogy te milyen vagy. Nem kell Kiarával foglalkozni, nem kell!

– mondta neki Böbe, mire Melinda azt felelte:

„Az undorító nőktől hányingerem van, és hátralépek.”

A Nagy Ő már össze is melegedett Kiara Lorddal

Amíg egyes szereplők úgy érzik, nem kapnak elég figyelmet Stohl Andrástól, a felnőttfilmes sztárnak a péntek esti adásban lehetősége nyílt olyan közel kerülni a színész-műsorvezetőhöz, hogy „szagmintát” is tudott venni róla:

Kapcsolódó
A Nagy Ő: nem sokáig vártak, Stohl András már össze is melegedett Kiara Lorddal
A felnőttfilmes sztár úgy érezte, „ideje szagmintát vennie” Stohlról.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Bayer Zsolt a Gyöngyösön tüntető cigányokról: Mennyivel jobb lett volna nekik is, meg a világnak is, ha bűnözés helyett szart pucolnak a vonaton
Hallotta a csattanást, kiszállt a járműből, mégsem vette észre az árokba repülő, halálra gázolt biciklist az albertirsai cserbenhagyó
Kormányzati különadókra hivatkozva zár be az oroszlányi SPAR, a fideszes országgyűlési képviselő mostantól nem jár a multihoz vásárolni
Trump viccei olyan rosszul sültek el egy zárt körű elitvacsorán, hogy többször is síri csend lett a teremben
Jászberényi Sándor: A fizetős békeklub
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik