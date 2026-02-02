Feladja A Nagy Ő szereplője? Melinda összepakolta a holmiját

Idő előtt távozhat a villából A Nagy Ő egyik szereplője a műsor hétfő esti adásának előzetese szerint. A beharangozóban látható, hogy Melinda összepakolja a holmiját, mert úgy érzi, nem kap elég figyelmet Stohl Andrástól.

A sírás kerülgette

Soha életemben semmit nem adtam föl. Türelmes vagyok, hét napja vártam, hogy Andrással beszélhessek. És tegnap abban a 10 vagy 15 percben belenéztem a szemébe, és megláttattam vele egy szikrát magamból, amit nem adok ki akárkinek. Megfogta a kezem, és azt mondta, hogy köszönöm, hogy elmondtad

– mesélte a könnyeivel küszködve Melinda, akit Böbe igyekezett visszatartani, mondván, most jönne el a lehetősége annak, hogy megmutassa magából a színész-műsorvezetőnek, amit szeretne.

Ide figyelj rám! Lesz egy éjszakád, hogy átgondold a dolgokat, de pont most kellene megmutatni, hogy te milyen vagy. Nem kell Kiarával foglalkozni, nem kell!

– mondta neki Böbe, mire Melinda azt felelte:

„Az undorító nőktől hányingerem van, és hátralépek.”

A Nagy Ő már össze is melegedett Kiara Lorddal

Amíg egyes szereplők úgy érzik, nem kapnak elég figyelmet Stohl Andrástól, a felnőttfilmes sztárnak a péntek esti adásban lehetősége nyílt olyan közel kerülni a színész-műsorvezetőhöz, hogy „szagmintát” is tudott venni róla: