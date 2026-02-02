ByeAlex elárulta, mivel foglalkozott a zenélés előtt

ByeAlex Fonogram-díjas énekest, dalszerzőt és producert immár évek óta zenei karrierje nyomán ismerhetjük, ám volt idő, amikor egész mással foglalkozott. A ByeAlex és a Slepp frontembere a minap a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében indított kérdezz-feleleket, melynek alkalmával arról is kérdezték, milyen szakterületet választott volna, ha nem futott volna be a zeneiparban.

Nem helyezkedett el tanárként

Filozófiát végeztem az egyetemen. Tanár vagyok, de a zene előtt újságíró voltam

– válaszolta az X-Faktor egykori mentora, aki később azt a kérdést is megkapta, szerinte érdemes-e manapság tanárnak lenni, menni.

Huha… A tanítás hitvallás és felelősség. Ezt kell fejben tartani, amikor bevállalja az ember. Anyagilag, ahogy látom, nem éri meg egyáltalán. Szerelemből max

– felelte

Nemrég ért véget a kapcsolata

Az dalszerző-énekes év elején jelentette be, hogy párjával, Jaminával véget ért a kapcsolatuk. Különválásuk hírével a kormánypárti bulvárlapok is foglalkoztak, egyes portálok ByeAlex drogügyével vonták párhuzamba a szakítást, amit utóbbi nem is hagyott szó nélkül: