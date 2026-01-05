Keményen beszólt a kormánypárti bulvárlapoknak ByeAlex

November közepén „hozzávetőlegesen 1 gramm kokain fajtájú kábítószert” találtak ByeAlexnél – írtuk meg korábban. A hírt akkor számos lap megosztotta, épp úgy, ahogyan a zenész közelmúltban történt, vasárnap bejelentett szakításáról is beszámoltak.

A két történés közt több lap is párhuzamot vont: a Bors „Véget vetett a kapcsolatnak a drogbotrány? ByeAlex bejelentette a szakítást” címmel írt a témában, példáját pedig a Ripost is követte.

Erre most a zenész saját Facebook-oldalán reagált – a poszt szerint leginkább a drogbotrány szó használatával volt gondja:

ahogy a ripostnak is írtam az előbb: én nem egy bajuszos, bolsevik, maradi, ötvenes asszonnyal éltem szerelemben, akit ez a “botrány” bármiben megrengetett volna velem kapcsolatosan; mint azokat, akik ezeket a faszságokat írják, és köpnek rá mások életére és érzéseire. drogbotrány? ezek ettől a szótól kapnak erekciót. nagy botrány! megrengett a gazdaság alatta! 😀

A rövid írás második felében a lapoknak, illetve azok szerzőinek is üzent: