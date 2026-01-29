Menyasszony lett Stohl András lánya, Rebeka

Stohl András és Tordai Éva másodszülött lánya, Stohl Rebeka nemrég az Instagram-oldalán tudatta követőivel, hogy menyasszony lett. Párja, Andrusch Dániel Thaiföldön kérte meg a kezét.
Boldogan🤍 #igen
– fűzte hozzá tengerparton készült közös fotójukhoz az influenszer.
Először sokkolta, hogy édesapja lesz A Nagy Ő
Miközben Stohl Rebeka élete új mérföldkőhöz ért, egy ország követheti, ahogy édesapja, Stohl András A Nagy Ő főszereplőjeként keresi a párját. A színész-műsorvezető lánya nemrég úgy nyilatkozott, kezdetben sokkolta a hír, ám mivel azt látta apján, hogy szüksége van a műsor adta lehetőségre, teljes vállszélességgel állt mellé.
Rengeteg kritika érte Stohl Andrást, amiért elvállalta A Nagy Ő főszerepét.