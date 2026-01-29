stohl andrásstohl rebeka
Élet-Stílus

Menyasszony lett Stohl András lánya, Rebeka

Birton Szabolcs
Stohl András és lánya, Stohl Rebeka a 2016-os Comet-gálán.
admin Grósz Petra
2026. 01. 29. 14:06
Birton Szabolcs
Stohl András és lánya, Stohl Rebeka a 2016-os Comet-gálán.
Párja Thaiföldön tette fel neki a nagy kérdést.

Stohl András és Tordai Éva másodszülött lánya, Stohl Rebeka nemrég az Instagram-oldalán tudatta követőivel, hogy menyasszony lett. Párja, Andrusch Dániel Thaiföldön kérte meg a kezét.

Boldogan🤍 #igen

– fűzte hozzá tengerparton készült közös fotójukhoz az influenszer.

Először sokkolta, hogy édesapja lesz A Nagy Ő

Miközben Stohl Rebeka élete új mérföldkőhöz ért, egy ország követheti, ahogy édesapja, Stohl András A Nagy Ő főszereplőjeként keresi a párját. A színész-műsorvezető lánya nemrég úgy nyilatkozott, kezdetben sokkolta a hír, ám mivel azt látta apján, hogy szüksége van a műsor adta lehetőségre, teljes vállszélességgel állt mellé.

Kapcsolódó
Stohl András A Nagy Ő-ben.
Stohl András lánya: Nem hétköznapi, hogy apukánk ország-világ előtt választja ki a következő párját
Rengeteg kritika érte Stohl Andrást, amiért elvállalta A Nagy Ő főszerepét.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiderült, miért veszélyes, hogy későn fekszünk le aludni
Stohl András lánya: Nem hétköznapi, hogy apukánk ország-világ előtt választja ki a következő párját
A Nagy Ő első rózsaceremóniája: Stohl András egy nőt megmentett, hármat hazaküldött
Leépítési és csődkörkép: egész iparágak roppantak meg a „repülőrajt” évében
„Azt hittem, bomba robbant alattam” – gázrobbanásban megsemmisült egy családi ház Pannonhalmán, negyven pedig megrongálódott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik