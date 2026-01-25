birtokvédelemcsendrendeletfelújításingatlan
Élet-Stílus

Tényleg mindent el kell tűrnünk, ha a szomszéd lakásfelújításba kezd?

Varga Jennifer / 24.hu
admin Biró Péter
2026. 01. 25. 18:44
Varga Jennifer / 24.hu
Egy komplett társasház életét is megkeserítheti egy ingatlan felújítása; a bosszúságok mellett azt is le kell nyelniük a zajokat elszenvedőknek, hogy nem nagyon van eszközük arra, hogy biztosítsák a nyugalmukat. De valóban némán tűrni kell a munkálatokat vagy akár a kutyaugatást? Nem ennyire egyszerű a helyzet. Megkérdeztünk egy ügyvédi irodát, hogy picit jobban eligazodjunk, milyen jogaink is vannak, ha a szomszédok megzavarják a nyugalmunkat.

Mi közöm van nekem ahhoz, ha a szomszéd felújít?

Ez a kérdés minden érintettnél felmerülhet egy társasházban, aki tehetetlenül kénytelen elszenvedni a mellette lakó vagy akár a szomszédos társasházban élő lakó zajos munkálatait.

A cikk tartalmából

Cikkünkből többek között kiderül:

  • Mi az a birtokvédelmi eljárás, és mikor érdemes kezdeményezni?
  • Milyen időpontokban tiltott a zajongás?
  • Ki számít egyáltalán szomszédnak?
  • És milyen esetekben tanácsos ügyvédhez vagy rendőrséghez fordulni, és mikor inkább csak megbeszélni a dolgokat?
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Róna Dániel: Lázár a legnagyobb kommunikációs hibát követte el a kegyelmi ügy óta
Tizenhét embert menekítettek ki egy égő társasházból Lábatlanban
Grönlandi tüntetés, spanyol vonatbaleset és pesmerga harcos a hét képein
Orbán Anita mosolyog a sorosista vádakon
Vízilabda-Eb, döntő: Magyarország-Szerbia (élő)
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik