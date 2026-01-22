Az orvos elmagyarázza, milyen okai lehetnek annak, ha az éjszaka közepén felkelünk pisilni

Egy egészségügyi szakember megosztotta, miért problémás, ha az éjszaka közepén felkelünk pisilni, valamint arról is beszélt, milyen okok húzódhatnak meg a jelenség mögött – írja az Unilad. Dr. Eric Berg elmondta, hogy bár sok minden állhat a kellemetlen tünet mögött, kezdve az életkortól a medencefenék meggyengüléséig, általában ennek nincs köze a húgyhólyagunkhoz, hanem egy gyakori húgyúti betegség okozza a problémát.

Miért baj, ha felkelünk éjszaka pisilni?

Dr. Eric Berg egy YouTue-videóban beszélt arról, milyen következményei lehetnek a rossz alvásnak, amihez az éjszakai vizelés is hozzáárul, hiszen hacsak néhány percig vagyunk is ébren, ez azt mutatja, hogy felszínesen aludtunk és megzavartuk az alvásciklusunkat. A lista nem rövid:

lassabb anyagcsere,

megnövekedett kortizolszint,

2-es típusú cukorbetegség fokozott kockázata,

inzulinrezisztencia,

magas vérnyomás fokozott kockázata,

az agy méregtelenítő képességének csökkenése,

rossz hangulat,

szorongás,

depresszió,

csökkent kognitív funkciók, koncentráció és memória,

alacsonyabb tesztoszteronszint

és egész napos fáradtság.

Az orvos elárulta, hogy „az Egyesült Államokban körülbelül minden ötödik férfi és minden negyedik nő legalább egyszer vagy kétszer felkel vizelni éjszakánként, és nem az öregedés a probléma!” De ha nem az öregedés, akkor mi okozza a problémát?

Mi az az ADH és mi van rá hatással?

A nocturia egy olyan állapot, amely éjszakai vizelési ingert okoz, és számos oka lehet, például cukorbetegség, szívproblémák, húgyhólyagfertőzések, életkor, inkontinencia, hormonális problémák és egyebek. Dr. Berg elmagyarázta, hogy az egyik legfontosabb tényező az antidiuretikus hormon (ADH) szintje, amely „kulcsfontosságú szerepet játszik a túl gyakori vizelés megelőzésében, különösen éjszaka”.

Akinek nem termelődik elég ADH, tehát a szervezet vízháztartásáért felelős hormonja, az gyakrabban érezhet vizelési ingert. Erre a túl sok só, túl kevés kálium, a vércukorszint-problémák és az inzulinrezisztencia is hatással vannak, de a túlzott fehérjebevitel, valamint az alkohol, cukor és koffeinfogyasztás sem segítenek a normál ADH-szint fenntartásában.

Mit lehet tenni?

Az orvos szerint a B1-vitamin és a magnézium kulcsfontosságú a hólyag szabályozásában.

A B1-vitaminnak meghatározó szerepe van az idegrendszer azon részén, amely a húgyhólyagot szabályozza. Viszont ahhoz, hogy a B1-vitamin működjön, magnéziumra van szüksége. Tehát ez a kettő együtt nagyon fontos, különösen akkor, ha az éjszaka közepén vizelünk, és nem sok vizelet ürül ki

– mondja Dr. Berg.

Azt is javasolja, hogy lefekvés előtt három órával ne igyunk, és este már kerüljük az alkoholt, a nasikat, a sós ételeket és a nagy mennyiségű fehérje fogyasztását, valamint a nap elején növeljük a káliumbevitelt és csökkentsük a koffeinbevitelt.