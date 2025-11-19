kávékortizolreggeléberség
Élet-Stílus

Mikorra időzítsük a reggeli kávét?

Fotó: Horváth Júlia / 24.hu
24.hu
2025. 11. 19. 11:36
Fotó: Horváth Júlia / 24.hu

Nem mindegy, mikor isszuk meg az első, reggeli kávét. Egy étrendszakértő szerint leghamarabb ébredés után másfél órával érdemes elfogyasztani kedvenc reggeli italunkat, mert a szervezetünk számára így lesz hosszú távon optimális a hatás, írta a Femcafe.hu.

Libby Galvin étrendszakértő szerint a kávézás ideális időpontja a szervezet kortizoltermelésével függ össze. A stresszhormon ébredéskor aktiválódik és után harminc perccel éri el a csúcsát, ezt pedig semmiképp nem érdemes felülírnunk a túl korai kávéfogyasztással. Galvin szerint a kávéfogyasztás akkor a leghatékonyabb, ha megvárjuk, hogy ez a természetes kortizolcsúcs lecsengjen, így meghosszabbítható a reggeli, fókuszált érzés. A fentieket követve nem az azonnali, intenzív éberség, hanem egy elnyújtott, hosszú távon stabilabb mentális teljesítmény érhető el, ami jobban illeszkedik a szervezetünk természetes ritmusához is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Több százezer magyar vásárlót kárpótol az About You
Vasvári Vivien: Nem szerepelt az álmaim között, hogy elváljak, de a saját boldogságom ugyanannyira fontos, mint a gyerekeimé
Így halt meg Vörösmarty Mihály
Trump a riporternőnek: Csend legyen, malacka!
„Négyen nézik, ahogy az ötödik a végét járja” – interjú egy kórházi segédápolóval
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik