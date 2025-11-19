Nem mindegy, mikor isszuk meg az első, reggeli kávét. Egy étrendszakértő szerint leghamarabb ébredés után másfél órával érdemes elfogyasztani kedvenc reggeli italunkat, mert a szervezetünk számára így lesz hosszú távon optimális a hatás, írta a Femcafe.hu.

Libby Galvin étrendszakértő szerint a kávézás ideális időpontja a szervezet kortizoltermelésével függ össze. A stresszhormon ébredéskor aktiválódik és után harminc perccel éri el a csúcsát, ezt pedig semmiképp nem érdemes felülírnunk a túl korai kávéfogyasztással. Galvin szerint a kávéfogyasztás akkor a leghatékonyabb, ha megvárjuk, hogy ez a természetes kortizolcsúcs lecsengjen, így meghosszabbítható a reggeli, fókuszált érzés. A fentieket követve nem az azonnali, intenzív éberség, hanem egy elnyújtott, hosszú távon stabilabb mentális teljesítmény érhető el, ami jobban illeszkedik a szervezetünk természetes ritmusához is.