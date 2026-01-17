Gene Hackmanék halála után 1 évvel eladó lett új-mexikói álomházuk: óriási pénzért kelhet el

Meghirdették a néhai Gene Hackman és felesége, Betsy Arakawa Santa Fében található rezidenciáját az ingatlanpiacon. 6,3 millió dollárért árulják, ami hozzávetőlegesen 2,1 milliárd forintot jelent.

Az Oscar-díjas színész és felesége az 1990-es években vásárolták meg házat, és 2025 elején bekövetkezett halálukig ott éltek.

A város északkeleti részén, a zárt Santa Fe Summit lakóparkban több mint 53 hektáron fekszik a birtok, amely egy főépületet, egy vendégházat és egy stúdiólakást foglal magában, összesen négy hálószobával, hét fürdőszobával és három toaletttel.

Így készült el az otthonuk

Sok hollywoodi színésztársával ellentétben később sem másította meg a döntését, és a nyilvánosságtól visszavonultan élt Santa Fé-i otthonában a feleségével és kutyáikkal együtt.

A ház szörnyű volt.

Legalábbis ezt mondta róla Stephen Samuelson építész, aki Harry Daple-vel közreműködve segítette a kilencvenes években még friss házasnak számító párt az álomotthonuk kialakításában – olvasható az Architectural Digest című amerikai építészeti folyóirat évekkel ezelőtti cikkében.

Hackman az első válása után járt először Santa Fében még a nyolcvanas években, sokat is forgatott ott, így vonzotta a környék, a város kulturális életének részévé vált. Valahogy azt érezte, a második feleségével ott kell lehorgonyozniuk.

A tizenkét hektáros, szomszédoktól elszeparált telek a coloradói hegyekre nyíló körpanorámával meggyőzte őt és feleségét, hogy oda kell költözniük. Samuelson arról is mesélt: az első dolguk volt, hogy az addig üresen álló, omladozó, ötvenes években épített, vegyes stíluselemeket kombináló ház kilencven százalékát elbontották, és teljesen újragondolták a belső tereket. Korábban a színész azt nyilatkozta a lapnak, ha választhatna, inkább átalakítana egy házat, minthogy a semmiből építsen egyet.

Hackman alaposan kivette a részét mindenből:

Teljesen bevonódott a művészi munkába, minden részletre odafigyelt. Folyamatosan fel kellett hívnunk és vázlatokat kellett küldenünk neki. Ha nem tettük meg, néhány napon belül telefonált: Halló, itt Gene Hackman. Emlékszik rám?

– emlékezett vissza az építész.

A lesújtó halálhír

Szívbetegség következtében halt meg Gene Hackman körülbelül egy héttel azután, hogy felesége, Betsy Arakawa az új-mexikói otthonuk egy másik helyiségében elhunyt egy olyan vírus miatt, amelyet rágcsálók terjesztenek.

A rendkívül visszahúzódó módon élő házaspár holttestére február 26-án talált rá két gondnok, de az előzetes vizsgálatok során megállapítható volt, hogy már jó ideje mindketten halottak lehettek, ugyanis részleges mumifikáció nyomait mutatták. A család kezdetben szén-monoxid mérgezésre gyanakodott, ám ezt a vizsgálatok kizárták, és az Arakawa mellett talált gyógyszereknek sem volt köze a halálához.

A boncolás során azonban kiderült, hogy a 65 éves Arakawa hantavírussal fertőződött, amely influenzaszerű tüneteket okoz, de komoly, a szívet és a tüdőt érintő szövődményei is lehetnek, és ha nem látják el megfelelően, akkor gyakran halált is okozhat.

Gene Hackman testében nem találták meg a vírus nyomait. A vizsgálatok alapján a legendás színész a felesége után nagyjából egy héttel halhatott meg szívelégtelenség következtében.

A TMZ által szerzett új egészségügyi dokumentumok arra világítanak rá, hogy Hackmanék Santa Fében található otthona igazi melegágya volt a hantavírusnak: a betegség patkányok és egerek vizeletével és ürülékével terjed, a színész és felesége otthonában pedig döglött patkányokat, patkányfészket, rágcsálóürüléket találtak.

