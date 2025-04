Pecázással és könyvírással töltötte utolsó évtizedeit a zárkózottá vált Gene Hackman, miután elbúcsúzott Hollywoodtól

Az évtizedek óta a nyilvánosságtól visszavonultan élő Gene Hackman életének 95. évében hunyt el – zongoraművész feleségével, Betsy Arakawával szinte egy időben. A hatóságok azonnal kizárták az idegenkezűséget, néhány héttel később pedig a haláluk pontos okára is fény derült. Bár a család kezdetben szénmonoxid-mérgezésre gyanakodott a mumifikálódott holttestek miatt, a vizsgálatok ezt nem erősítették meg, ahogyan az Arakawa mellett talált gyógyszereknek sem volt közük a halálukhoz.

Boncoláskor hantavírust találtak a 65 éves zongorista szervezetében, aki február 12-én veszthette életét, miután aznap még próbálta felhívni az orvosait. A ritka, kezdetben influenzaszerű tüneteket produkáló betegséget Arakawa valószínűleg az otthonukban hemzsegő patkányoktól kaphatta el.

A házaspár új-mexikói birtokán ugyanis döglött patkányokat, patkányfészket és rágcsálóürüléket találtak, illetve néhány csapdát, amelyek arra utaltak, hogy a házaspár számára folyamatos küzdelmet jelentett az állatok jelenléte. Hogy a február 12-e utáni hét napban mi történt, egyelőre homályba vész, de a halottkém vizsgálata alapján a színész nagyjából egy héttel a felesége halálát követően hunyt el – a vizsgálatok alapján nem vírusfertőzés, hanem szívelégtelenség kövtkeztében. Heather Jarrell orvosszakértő elmondta: Hackman Alzheimer-kórtól szenvedett, ami jelentősen hozzájárulhatott a halálához, de így a színész utolsó napjaiban talán fel sem fogta, hogy a felesége nincs már mellette. A házaspár mellett az egyik háziállatukat, egy német juhász kiszáradt tetemét is megtalálták, a két másik kutyájuk viszont életben volt, őket elszállították a házból, amelyről azóta egészen felkavaró fotók is a nyilvánosságra kerültek.

These are supposed pictures of the home of Gene Hackman and his wife, Betsy.

Why did this house get this way?

Did his children know this was going on?

Was this the breeding ground for the hantavirus. pic.twitter.com/WiiYAcA77h