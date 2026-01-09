zacher gábor
Zacher Gábor arról, hogy az év emberének választották: Én csak dolgoztam, nem csináltam semmit

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Grósz Petra
2026. 01. 09. 16:03
Adrián Zoltán / 24.hu

Zacher Gábort választották 2025-ben Az Év Emberének az RTL Híradó nézői. Az oxiológus ma a Reggeli vendégeként beszélt arról, hogy már maga a jelölés is meghatotta, majd végül 10 jelölt közül ő kapta a legtöbb szavazatot, a voksok több mint 30 százalékát.

Azért olyan társaságba keveredik az ember, ahol van ugye Nobel-díjas, világbajnok, űrutazó, színész, aki most visszatért, és egy zseniális monodrámával állt elő, akkor olyan alapítványok, akik azért tényleg olyan munkát végeznek, ami azt gondolom, nagyon-nagyon fontos a társadalom számára. De megmondom őszintén, én csak dolgoztam, nem csináltam semmit

– fogalmazott az oxikológus, aki bevallása szerint zavarba jön az ilyesfajta szituációktól, de ettől függetlenül fontosnak tartja, hogy az ember visszajelzést kapjon a saját életéről, munkájáról.

Zacher Gábor tavaly decemberben lapunknak is interjút adott, a vele készült beszélgetést ide kattintva lehet elolvasni:

Kapcsolódó
„Az, hogy a fiatalok ma a drogokhoz nyúlnak, csak egy politikai szlogen” – interjú Zacher Gáborral
A kormány drogpolitikájáról, a magyar társadalom érettségéről és a mentőszolgatnál eltöltött 40 évéről beszélt a 24.hu-nak Zacher Gábor.

