„Az, hogy a fiatalok ma a drogokhoz nyúlnak, csak egy politikai szlogen” – interjú Zacher Gáborral

Az ország legismertebb toxikológusa, Zacher Gábor novemberben betöltötte 65. életévét, ez azonban nem jelenti azt, hogy felhagy a mentőzéssel, sőt szeretné csinálni, amíg csak bírja. A mentőszolgálatnál eltöltött 40 évéről részletesen mesél a Zacher 3.0 című könyvében, a kötet megjelenése kapcsán pedig a 24.hu arról beszélt a szakemberrel, mit gondol a függőségekről, hogyan áll a kormány drogellenes politikájához, és fél-e a visszavonulástól.