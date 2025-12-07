„Az, hogy a fiatalok ma a drogokhoz nyúlnak, csak egy politikai szlogen” – interjú Zacher Gáborral

Nemrégiben betöltötte a 65-öt. Mi változik ennek hatására: visszavesz a mentőzésből vagy a kórházi munkából?
A cikk tartalmából
Interjúnkban az alábbi kérdéseket jártuk körbe az ismert toxikológussal:
- Mi változik azzal, hogy nyugdíjas korba lépett?
- Fél-e a megállástól?
- Hogyan lehet bírni több évtizednyi mentőzést?
- Mi a viszonya a halálhoz?
- Éretlen-e a magyar lakosság?
- Tényleg van-e drogkrízis Magyarországon?
- Mit gondol a drograzziákról és a zenészek vegzálásáról?
- Mikor lehet szó legalizációról?
