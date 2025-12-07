Tudomány

„Az, hogy a fiatalok ma a drogokhoz nyúlnak, csak egy politikai szlogen" – interjú Zacher Gáborral

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Lányi Örs
2025. 12. 07. 11:03
Adrián Zoltán / 24.hu

„Az, hogy a fiatalok ma a drogokhoz nyúlnak, csak egy politikai szlogen” – interjú Zacher Gáborral

admin Lányi Örs
2025. 12. 07. 11:03
Az ország legismertebb toxikológusa, Zacher Gábor novemberben betöltötte 65. életévét, ez azonban nem jelenti azt, hogy felhagy a mentőzéssel, sőt szeretné csinálni, amíg csak bírja. A mentőszolgálatnál eltöltött 40 évéről részletesen mesél a Zacher 3.0 című könyvében, a kötet megjelenése kapcsán pedig a 24.hu arról beszélt a szakemberrel, mit gondol a függőségekről, hogyan áll a kormány drogellenes politikájához, és fél-e a visszavonulástól.

Nemrégiben betöltötte a 65-öt. Mi változik ennek hatására: visszavesz a mentőzésből vagy a kórházi munkából?

A cikk tartalmából

Interjúnkban az alábbi kérdéseket jártuk körbe az ismert toxikológussal:

  • Mi változik azzal, hogy nyugdíjas korba lépett?
  • Fél-e a megállástól?
  • Hogyan lehet bírni több évtizednyi mentőzést?
  • Mi a viszonya a halálhoz?
  • Éretlen-e a magyar lakosság?
  • Tényleg van-e drogkrízis Magyarországon?
  • Mit gondol a drograzziákról és a zenészek vegzálásáról?
  • Mikor lehet szó legalizációról?
