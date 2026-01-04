balogh annabűvészinterjútrükk
Élet-Stílus

Egy papírlapból húszezrest, a nézőből sztárt csinál – mi kell ahhoz, hogy valakiből bűvész legyen?

Varga Jennifer / 24.hu
admin Borovitz Tamás
2026. 01. 04. 10:58
Varga Jennifer / 24.hu
Bankjegyet varázsol és endorfint mér, imprózik és stand-upol. Balogh Anna bűvésznek köszönhetően trükkök és átverések áldozatai lettünk, aztán elmeséltettük vele a mágikus karrierjének legfontosabb állomásait, közben azt is megtudtuk, miért tilos izgulnia egy bűvésznek.

„Azt szoktam mondani a fiúknak, hogy vigyázzanak, mert bármit összezsugorítok” – az ijesztő mondat azok után hagyta el Balogh Anna bűvész száját, hogy egy fedeles dobozkába belehelyeztem egy normál méretű cigarettát, ami – a mágus varázscsettintése után – egycentis minicigivé szottyadt.

Még mielőtt időm lett volna elgondolkodni, hogyan keletkezett a manórúd, Anna már rá is fújt egy papírlapra, amiből váratlanul húszezer forintos bankjegy lett; ez alighanem minden idők egyik leghasznosabb varázslása lenne, magyarok millióinak kedvenc időtöltése.

Egy nagy nyári rendezvényen találkoztunk, Anna bűvészstandján reggeltől estig váltották egymást a marketingesek, PR-osok és egyéb konferencialátogatók, ő pedig párperces showműsorokkal varázsolta el a tárgyakat és a kuncsaftokat.

Néhány héttel később újra összefutottunk, ekkor lettem a fenti átverések kizárólagos áldozata; aztán a bűvész elmesélte, hogyan lett belőle bűvész.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Balázs: A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott
Azonosították a svájci tűzvész 16 újabb áldozatát
Változások lesznek az autópályamatricák használatában idén
Molnár Nini eddig sosem látott fotókat mutatott templomi esküvőjükről
Lezárták a légteret Görögország felett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik