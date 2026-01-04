„Azt szoktam mondani a fiúknak, hogy vigyázzanak, mert bármit összezsugorítok” – az ijesztő mondat azok után hagyta el Balogh Anna bűvész száját, hogy egy fedeles dobozkába belehelyeztem egy normál méretű cigarettát, ami – a mágus varázscsettintése után – egycentis minicigivé szottyadt.

Még mielőtt időm lett volna elgondolkodni, hogyan keletkezett a manórúd, Anna már rá is fújt egy papírlapra, amiből váratlanul húszezer forintos bankjegy lett; ez alighanem minden idők egyik leghasznosabb varázslása lenne, magyarok millióinak kedvenc időtöltése.

Egy nagy nyári rendezvényen találkoztunk, Anna bűvészstandján reggeltől estig váltották egymást a marketingesek, PR-osok és egyéb konferencialátogatók, ő pedig párperces showműsorokkal varázsolta el a tárgyakat és a kuncsaftokat.

Néhány héttel később újra összefutottunk, ekkor lettem a fenti átverések kizárólagos áldozata; aztán a bűvész elmesélte, hogyan lett belőle bűvész.