Újévi babonák: ezt kell tennünk, hogy jó szerencsénk legyen 2026-ban

Számos babona és hiedelem tartja, hogy nagyon oda kell figyelnünk, mit csinálunk az új év első napján, az ugyanis az egész előttünk álló évet meghatározhatja. Összegyűjtöttük, milyen újévi szokásokról terjedt el, hogy szerencsét vagy pénzt hozhatnak.

Újévkor érdemes korán kelni

Bár január elsején a hajnali órákban legtöbben még szórakoznak, vagy éppen hazafelé tartanak egy buliból, a babona szerint akkor járunk jól, ha nem alszunk sokáig. A hiedelem értelmében ugyanis aki január elsején korán kel, egészséges lesz egész évben, a későn ébredők viszont beteges évnek néznek elébe.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az év első napját nem tölthetjük pihenéssel, kikapcsolódással. Sőt, jól is tesszük, ha így cselekszünk, a házimunka ugyanis ilyenkor balszerencsét hoz. Ha január elsején kivisszük a szemetet, vele együtt kidobjuk a szerencsét, és hasonlóképpen járunk a mosással, sepréssel is, szóval érdemes kerülni a takarítást.

Egy kicsi munka elvégzését ugyanakkor érdemes beiktatni a napba, az egyik babona szerint ugyanis aki újévkor dolgozik, annak dolgos éve lesz, a lustálkodók viszont egész évben nehezen veszik majd rá magukat a munkára.

Mit kell enni újév napján?

Az év első napján sokak számára elengedhetetlen étel a lencsefőzelék, hiszen a lencséről úgy hírlik, fogyasztása pénzt hoz a házhoz az új évben. Kevésbé köztudott azonban, hogy a káposztához és a réteshez is társul hasonló babona: előbbi evése bőséget, utóbbié pedig jó boldogságot eredményez.

A malac kitúrja a szerencsét, ezért január elsején sertést is érdemes fogyasztani, a halat és a baromfit viszont kerülni kell, ezek ugyanis elúsztatják és elkaparják a sikeres, szerencsés év esélyét.

Az újévi ebédet másokkal is megoszthatjuk, az azonban nem mindegy, hogy kit hívunk át ilyenkor magunkhoz. Ha az új esztendőben nő nemű az első hozzánk érkező vendég, elszúrtuk, szerencsétlen évünk lesz. Ha viszont férfit látunk vendégül elsőként, sikerekben gazdag év elé nézhetünk.

Ne veszekedjünk, ne adjunk kölcsön!

Január elsejei cselekedeteink sokak szerint egész hátralévő évünket meghatározzák, ezért nagyon oda kell figyelnünk, mit teszünk ilyenkor. Kerülni kell például a veszekedést, sírást, helyette érdemes nevetni, jókedvűnek lenni, hogy boldog új esztendőnk legyen.

Kedvesnek, adakozónak lenni mindig, így újévkor is érdemes, viszont nem minden formáját ajánlott ezen a napon gyakorolni. A pénz kölcsönadása például rossz ómen: ha január elsején így segítünk ki valakit, egész évben kifolyhat a pénz a kezeink közül.