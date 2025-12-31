Kiss Ádám: Ez nem Real-Barca, a humoristának szinte mindegy, ki van kormányon

Június 7-én a Facebookon arról írtál a követőidnek, hogy infarktusgyanúval kerültél be az intenzívre. Így utólag visszagondolva: volt bármilyen előjele?

Egy vasárnapi napon vitt el a mentő, de már péntektől furcsán éreztem magam. Nem voltam a topon, szar volt a közérzetem, lüktetett a tarkóm, magas volt a pulzusom, délután négy órát aludtam, ami velem korábban nem fordult elő. Szombatra volt egy lagzimeghívásunk, arra jutottunk az asszonnyal, hogy menjünk el, mert hát – jó esetben – egyszer van a barátunknak esküvője, úgyhogy bánni fogom, ha nem vagyok ott. Életem legóvatosabb lagzija volt, félgőzzel, öregesen nyomtam, vasárnap pedig hazavezettem Balatonról – utána tetőzött a rosszullét. Nagyon nyomott a szívem. Csak egy óra után szóltam, hogy nyom, nem kapkodtam el, tudod, magyar férfi hozzáállása, „fáj, hát majd elmúlik, majd szólok, ha már haldoklom.” Először azt hittük, csak pánikrohamom van, mert pánikbeteg vagyok 22 éve, de a pánikroham csak ezután jött, ebből tudtuk, hogy, ami előtte kezdődött, az nem az.

És akkor jött a mentő, aztán jött még egy, mert valami gond volt az EKG-val, majd elindultunk a kórházba a mentővel. Ott azért beszartam, hogy akkor ez itt ennyi volt.

Volt olyan pillanat, hogy azt gondoltad…

Hát…, volt. És nemcsak azért, mert rosszabb lett az állapotom. Képzeld el a helyzetet: megy kétszázzal a mentő, oda vagy szíjazva, minden kátyú odabasz, állandóan puffan a fejed. Szerencsére beértünk, jött a rengeteg vizsgálat, szívkatéter, minden, aztán hat napig ott üdültem. Jó fejek voltak nagyon. Ami vicces volt, hogy nekem az agyamban még az volt, hogy „doktor bácsi”, valamiért azt gondoltam, hogy idős, tapasztalt orvosok kezelnek majd. Erre a szívkatéteres csávó mondja, hogy „hány éves maga, Ádám?” Hát, mondom, negyven. Mondja, ő meg harmincnyolc. Szóval már itt tartunk, hogy én vagyok a bácsi. Szerencsére gyógyszerekkel megoldották a dolgot, nem kellett műtét, annyi, hogy fél, egy év, míg helyreáll ez az állapot. Száztíz napot kihagytam a munkából, edzeni a mai napig nem szabad még. Sétálok az erdőben meg ilyenek.

Miért pont száztíz?