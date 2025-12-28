92 évesen lett bajnok a népszerű verekedős videójátékban

Bajnok lett Tekken 8-ban egy 92 éves nagymama Japánban – írja a Metro. Hisako Sakai „brutális kombinációval” nyűgőzte le a vetélytársakat a népszerű verekedős játék 2024-ben bemutatott verziójában. A lap szerint az idős asszony hét riválist győzött le a Care eSports által rendezett eseményen.

Hisako Sakai azt mondta, „nagyon boldog” a győzelmével, amelyet Claudio, egy olasz démonvadász karakterének megformálása során szerzett meg.

A Care eSports Association egy olyan japán szervezett, amely kifejezetten 73 és 95 év közötti játékosok számára rendez versenyeket. Az eseményeket a YouTube-on is közvetíti, az idei versenyt is ezrek nézték a platformon. Az idei eseményen, amelyet ezrek követtek nyomon a YouTube- on.

Hisako a döntőben a 74 éves Goro Sugiyama nevű férfit győzte le, aki Goro Lili tornász szerepét választotta.

A versenyek célja, hogy „olyan környezetet teremtsenek, amelyben az idősek kötetlenül részt vehetnek az e-sportban” – áll a weboldalukon.