Teve rúgott meg egy nőt egy houstoni templom karácsonyi ünnepségén

A karácsonyi műsor keretében élő tevéket vonultattak fel a Champion Forest baptista templomban, a texasi Houstonban. Amikor a széksorok között vezették el az állatokat, az egyik teve megrúgott egy nőt, aki a közönség soraiban ült – írja az NBC News.

Az esettől videó készült, melyen látszik, hogy a tevét vezető férfinek fel sem tűnt, hogy mi történt. A padsorokból többen is odamentek a nőhöz, hogy megnézzék, jól van-e, a műsor azonban zavartalnul folytatódott.

Miután a felvétel elterjedt a közösségi médiában, Steven Miori, a templom kommunikációs vezetője közleményt adott ki, melyben azt írta, nagyon sajnálják a történteket, és a jövőben a karácsonyi műsoraikon a tevék nem mennek majd végig a nézők között.

A közlemény leszögezi: a templom csapata azonnal reagált az incidensre, majd értesítették a mentőket. A megrúgott nő családjával tartják a kapcsplatot, hogy nyomon követhessék a felépülését.