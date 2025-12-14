hadházy ákosgáspár evelin
Hadházy Ákos szerint Gáspár Evelin egymillió forintos táskával utazott a moszkvai diplomáciai útra

2025. 12. 14. 07:31
Péntek reggel lapunk is hírül adta, hogy Szijjártó Péterrel tartott Moszkvába Gáspár Evelin egy diplomáciai útra, amiről a közgazdász végzettségű – és a műsorkészítést a TV2 Akadémián kitanuló – influenszer videós beszámolót is posztolt. Lapunk megkeresésére a külügy elárulta, mit keresett Gáspár Győző lánya a moszkvai diplomáciai úton.

Hadházy Ákos nemrég a Facebook-oldalán osztott meg egy képernyőfotót Gáspár Evelin vlogjából, melyen az influenszer egy zöld táskával a karján látható.

Hadházy szerint egy több mint egymillió forintos darabról van szó.

Semmi pánik, Gáspár Evelin még párszor elmegy Moszkvába Szijjártót promózni, és akkor végre neki is lesz tízmilliós Hermès táskája

– fűzte hozzá bejegyzéséhez.


Gáspár Evelin utazásával kapcsolatban korábban

