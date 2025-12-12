Molnár Áron is megnézte Gáspár Evelin vlogját a moszkvai diplomáciai útról, ahová Szijjártó Pétert kísérte

Péntek reggel a 24.hu is beszámolt arról, hogy nemrég Gáspár Evelin is Szijjártó Péterrel tartott Moszkvába egy diplomáciai útra, amiről a közgazdász végzettségű – és a műsorkészítést a TV2 Akadémián kitanuló – influenszer videós beszámolót is posztolt. Lapunk megkeresésére a külügy elárulta, mit keresett Gáspár Győző lánya a moszkvai diplomáciai úton.

Gáspár Evelin vlogja azóta Molnár Áronhoz is eljutott, aki szokásához hűen videóban reagált a látottakra és hallottakra.

Amikor a felvételen elhangzott, hogy a menetidő három óra volt, a színész megjegyezte, hogy ez alatt Mészáros Lőrinc 180 millió forintot keres, amikor pedig Gáspár megmutatta, hogy laktózintoleránsként ő laktózmentes menüt kapott a gépen, Molnár azt mondta:

Hát akkor gondolom, nem 1500 forintból kellett megoldani a napi ötszöri étkezést, mint az intézetis gyerekeknek.

A színész később arra is megjegyzést tett, hogy Gáspár azt mondta, „a tolmács nagyon cukin beszélt magyarul”.

Ez a lényeg, Evelin! Cuki legyen az a tolmács, és azt fordítsa, amit a Fidesz hallani akar.

A vlogban Gáspár arról is mutatott felvételeket, hogy csokit, bort és pezsgőt vittek ajándékba, majd feltette a kérdést nézőinek, ők mit vittek volna az oroszoknak.

Nehéz kérdés. Talán a magyar emberek adatait? Ja nem, azt már egyszer odaadtuk az oroszoknak ajándékba.

Gáspár vlogja szerint Szijjártót a nap folyamán „elkapták az orosz újságírók”, aminek hallatán Molnárt érdekelte, vajon mit kérdeztek tőle.

Hogy mikor csökkentjük az energiafüggésünket Putyintól?

A színésznek a videó azon részéhez is volt megjegyzése, amikor Gáspár arról beszélt, hogy Szijjártó a nap végén elment futni, és nem is érti, hogy lehet ennyi ereje a külügyminiszternek.

Hát Evelin, amikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni.

A diplomáciai útról készült vlogot Gáspár azzal zárta, hogy a nap végén még a hó is elkezdett szakadni, mire Molnár Áron azt felelte:

„Tudod, mi szakad még nekem a nap végén? A szívem. Hogy egy ilyen témában, mint a gyermekvédelem kudarca, ami alapjaiban rengeti meg a bizalmat a Fidesz rendszerében, kussolsz. És kussol az összes fideszes propagandista. De egyszer úgyis vége lesz. Jó volt ez a moszkvai út veled! Szívecske!”

– búcsúzott Molnár, majd felmutatta középső ujját.