Kis híján tragédiával végződött egy idős kínai férfi számára, hogy követte a helyi szokásokat. A 60 év körüli, Zhejiang (Csöcsiang) tartományból származó Chen nevű férfi a tradícióknak megfelelően elhunyt édesanyja ágyában feküdt – de maga is súlyosan megbetegedett.

A hongkongi Hongxing News médiára hivatkozó South China Morning Post cikke szerint a földműveléssel foglalkozó 86 éves nő jó egészségnek örvendett, majd egy súlyos, hasmenéssel és hányással járó betegség után idén váratlanul meghalt. Chen ezek után egy ősi rituálét kívánt követni, aminek megfelelően 35 napig a halott ágyában kell aludni – a helyiek úgy tartják, hogy ez segít a lelkeknek békésen átjutni a másvilágra.

Így terjedt tovább a vírus

Csakhogy az anyja ágyán fekvő férfi a 10. napon hirtelen rosszul lett: gyengének érezte magát és izomfájdalmak gyötörték. Aztán hasmenéssel és hányással küzdött, akárcsak anyja, a halála előtt.

Chen kórházba került, ahol az orvosok kullancsok által terjesztett vírussal diagnosztizálták. A betegség lázat, gyomor-bélrendszeri panaszokat, súlyos esetekben pedig immunrendszeri zavarokat okoz és akár a létfontosságú szervek működésének leállásával is járhat.

Az orvosok szerint Chen édesanyja valószínűleg kullancscsípés útján fertőződött meg a vírussal, fia pedig a halott ágyán fekve megfertőződött ugyanazzal a vírussal. A férfi életét végül sikerült a kezelésekkel megmenteni.