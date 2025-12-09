pamela anderson
Pamela Anderson nevet változtatna: Pamela Hyytiäinen akarok lenni

2025. 12. 09. 07:52
Nemrég a Vogue Scandinaviával készített interjú során Pamela Anderson elárulta, hogy nevet szeretne változtatni:

Néha nem akarok Pamela Anderson lenni. Pamela Hyytiäinen akarok lenni. Szeretném megváltoztatni a nevemet, de nem engedik.

Hogy a Hyytiäinen vezetéknév honnan jön, arról azt mondta, hogy finn nagyapja, aki a legközelebb állt hozzá az életében, Herman Hyytiäinen költő volt, és a kreativitás iránti szenvedélyét vélhetően tőle örökölte.

Anderson karrierje a közelmúltban új lendületet vett: a Pamela közelről című dokumentumfilmje és a tavalyi független drámában, a The Last Showgirlben nyújtott kritikusok által elismert szerepe újra meghozta számára a népszerűséget. S nem utolsó sorban szerepelt a Csupasz pisztoly remake-jében is, ami ismét felpörgette a nevét.

