Halálra harapta a nyugdíjast a hozzá betörő majom

Feltehetően megpróbálta leküzdeni a hozzá betörő megvadult makákót az a thai férfi, akit szombaton holtan találtak az otthonában – írta a Sun.

A környék lakóit egy ideje terrorizáló majom többször is megkarmolta, mielőtt kiharapott egy darabot Chaiphum Sae-eung bal lábából. A 63 éves férfi ettől megtántorodott, vér spriccelt a végtagjából, és többé nem tudott felállni.

Holttestére két-három nappal később a falnak dőlve talált rá unokaöccse, kezében még mindig egy fémrudat szorongatott, testén egy tucatnyi harapásnyomot találtak.

A majom a ház gerendái között ott volt a helyszínelés elején, közben a rendőrökre meredt.

A helyiek szerint a makákó már egy ideje terrorizálta a környéket, miközben egy nőstény után koslatott, úgy tíz napja már vállon harapta a férfit. A halálos balesetet pár nappal megelőzően pedig egy család volt kénytelen elhagyni az otthonát a fenyegető majom miatt.

Jakkarin Laksana rendőrőrnagy azt mondta, hogy mikor a helyszínre érkeztek, a férfi teste már „fel volt puffadva, és kellemetlen szagot árasztott”, ezért vélik, hogy többnapos lehetett a hullája.

Arról is beszélt, hogy a majmot, ha meglátják, kilövik,

Túl nagy a veszélye annak, hogy még több emberre rátámadhat.

Túlnépesedett populáció

A brit lap arról ír, hogy Thaiföld és más ázsiai országok is küzdenek a makákók túlnépesedésével. A majmok egyre merészebbek, fosztogatják a városokat, összecsapnak a lakosokkal. Nemrégiben egy turista olyan videót rögzített, amelyen vagy száz majom mászott le nagy sebességgel egy falról egy kínai parkban. A jelenlévők ijedten próbáltak kikerülni az útjukból.

A park munkatársai szerint vagy ezer makákó lehetett akkor a környéken. Egy korábbi jelentés szerint a park ökológiai kapacitását meghaladja a makákópopuláció.