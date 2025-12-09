Megépíti a bárkáját, mert Isten azt üzente neki, karácsonykor jön az özönvíz

Ebo Jesus, akit mostanában Ebo Noahnak nevezi magát, azt állítja, hogy isteni látomása volt, eszerint egy szörnyű, bibliai méretű özönvíz fogja elárasztani az egész Földet idén karácsony napján – írta a Mirror.

A 30 éves, ghánai férfi az építésről a közösségi oldalain számol be, mutogatja az alapanyagokat és hogy hol áll az építkezéssel.

Egy augusztusban a YouTube-ra feltöltött „Mi és hogyan fog történni” című videóban Ebo azt állította, hogy látomása volt, és Isten ebben azt mondta neki, december 25-től kezdődően három éven át esni fog az eső.

Ebo Jesus terve az, hogy az árvíz alatt a bárkán fog élni. A videók alapján több hajót is szeretett volna építeni, készül(t) is több másik, de azok pláne nem elég nagyok, hogy túléljen rajtuk valaki három évet – számolt be róla a brit lap.

Ugyanis Jesus, illetve Noah legnagyobb hajója is kisebb, mint a bibliai Noéé lehetett, az körülbelül 155 méter hosszú, 25 méter széles és 15 méter magas volt a Biblia alapján. Kommentelők szerint motor, evezők, kormányrendszer is kéne a hajóra, különben könnyen bajba kerülne a viharok közben.

Csakhogy

Arról nem szólnak a hírek, hogy Jesus kit, mit vinne magával a hajóra. Mi lesz a családjával, az állatokkal.

Valamint a Biblia ellentmond a ghánai férfinek. Teremtés könyve 9:11:

Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet

– ígérte Isten Noénak és családjának a vízözön után.